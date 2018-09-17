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16:07 (мск), источник: ТАСС

Саппоро снял заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

ТАСС, 17 сентября. Руководство японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) сообщило Международному олимпийскому комитет (МОК) о снятии заявки на проведение зимних Игр 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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В заявлении отмечается, что Саппоро нацелен на проведение зимней Олимпиады в 2030 году. В 1972 году зимние Олимпийские игры уже проходили в Саппоро. Национальный олимпийский комитет Японии не хотел, чтобы город так рано выходил из борьбы за право провести Игры. По мнению руководителей комитета, это отрицательно скажется на шансах заявки на проведение Олимпиады-2030.

Планировалось, что решение об отмене заявки будет принято после обсуждений, намеченных на осень. Но землетрясение, которое произошло на острове Хоккайдо в начале сентября, изменило планы руководства города.

В апреле МОК опубликовал список семи национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады — Калгари, НОК Японии — Саппоро, НОК Швеции — Стокгольм, НОК Швейцарии — Сьон, НОК Турции — Эрзурум. НОК Италии предлагает провести Игры в Кортина-д’Ампеццо, Милане или в Турине. Вместе с тем президент МОК Томас Бах ранее дал понять, что ОИ-2026 могут пройти в Северной Америке или Европе, где традиционно развиты зимние виды спорта.

Ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Жители швейцарского альпийского кантона Вале на референдуме в июне высказались против проведения Олимпиады. Грац снял свою кандидатуру в связи с недостаточной поддержкой властей.

Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

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