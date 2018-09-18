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09:38 (мск), источник: ТАСС

Огонь Универсиады-2019 зажгут 20 сентября в Турине

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Церемония зажжения огня зимней Универсиады 2019 года пройдет в итальянском Турине, сообщила пресс-служба Минспорта Красноярского края. Студенческие игры состоятся в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

«20 сентября в Италии, в Турине, состоится церемония зажжения огня зимней Универсиады 2019 года, организатором которой является Международная федерация студенческого спорта (FISU). Турин станет первым городом международного этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады», — говорится в сообщении. Первые Студенческие игры прошли в Турине в 1959 году.

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Церемония начнется в 16:00 мск и пройдет на территории университета Турина. В рамках торжественной церемонии состоится презентация Красноярского края и Красноярска. Зажжет огонь красноярский сноубордист, серебряный призер Олимпиады-2014, посол Игр Николай Олюнин.

24 сентября огонь Универсиады-2019 встретит Алма-Ата, столица зимней Универсиады 2017 года. 26 сентября этап эстафеты огня в Китае пройдет в Харбине, который принимал зимнюю Универсиаду 2009 года. 29 сентября начнется российский этап эстафеты, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится мероприятие 1 марта 2019 года в Красноярске.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани, в марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера выступит компания «Норникель». К Студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

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