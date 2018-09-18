Огонь Универсиады-2019 зажгут 20 сентября в Турине
КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Церемония зажжения огня зимней Универсиады 2019 года пройдет в итальянском Турине, сообщила
КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Церемония зажжения огня зимней Универсиады 2019 года пройдет в итальянском Турине, сообщила
«20 сентября в Италии, в Турине, состоится церемония зажжения огня зимней Универсиады 2019 года, организатором которой является Международная федерация студенческого спорта (FISU). Турин станет первым городом международного этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады», — говорится в сообщении. Первые Студенческие игры прошли в Турине в 1959 году.
Церемония начнется в 16:00 мск и пройдет на территории университета Турина. В рамках торжественной церемонии состоится презентация Красноярского края и Красноярска. Зажжет огонь красноярский сноубордист, серебряный призер Олимпиады-2014, посол Игр Николай Олюнин.
24 сентября огонь Универсиады-2019 встретит
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани, в марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера выступит компания «Норникель». К Студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.