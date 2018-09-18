МПК заявил, что обсуждает с Паралимпийским комитетом России вопрос выплаты €257 тыс

Исполком МПК на последнем заседании, которое прошло в Мадриде с 10 по 11 сентября, принял решение продлить отстранение ПКР. Было объявлено, что одним из условий восстановления членства является оплата российской стороной расходов в размере €257,5 тыс., которые МПК понес в связи с допинг-тестированием российских паралимпийцев и деятельностью рабочей группы по восстановлению ПКР.

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Паралимпийский комитет России заявил о готовности выплатить эту сумму при предоставлении документов, соответствующих российскому и международному законодательству.

«До заседания WADA [Всемирного антидопингового агентства] осталось два дня, и мы ждем результатов. Что касается компенсации, то мы находимся в контакте с ПКР по этому вопросу», — сообщил Спенс.

МПК может вернуться к вопросу статуса ПКР вскоре после 20 сентября, когда пройдет заседание исполкома WADA, на котором, как ожидается, будет принято решение о приведении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом. Это является ключевым пунктом дорожной карты по восстановлению ПКР.