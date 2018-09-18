Более 30 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске

Источник: РИА "Новости"

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта 2019 года.

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«Более 30 тысяч билетов уже продано, люди проявляют большой интерес. Мы уже начали тестировать сервис онлайн-продажи билетов. Цены очень демократичные, это хорошая возможность познакомиться с яркими видами спорта. Студенческий спорт зачастую бывает даже ярче, чем профессиональный», — заявил Уразов.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта.