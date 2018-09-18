Более 30 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 30 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом на
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 30 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом на
Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта 2019 года.
«Более 30 тысяч билетов уже продано, люди проявляют большой интерес. Мы уже начали тестировать сервис
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта.
Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.