Дирекция Универсиады-2019 ведет переговоры с РУСАДА для организации антидопинговой работы

«У нас есть несколько вариантов развития этой ситуации. Мы ведем переговоры с РУСАДА, все мероприятия отработаны, если там будут приняты необходимые решения, то мы этот вариант рассмотрим. И второй вариант, который мы прорабатываем, — организация антидопинговых мероприятий самой FISU [Международная федерация студенческого спорта] с привлечением агентств, аккредитованных WADA. Мы благодарны FISU за понимание в данной ситуации, мы делаем все, чтобы показать открытость, мы понимаем всю ответственность», — заявил Уразов, добавив, что данный вопрос будет решен в октябре или ноябре.