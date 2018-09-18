Дирекция Универсиады-2019 ведет переговоры с РУСАДА для организации антидопинговой работы

14 сентября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации вернуть РУСАДА соответствие кодексу на ближайшем заседании 20 сентября.
«У нас есть несколько вариантов развития этой ситуации. Мы ведем переговоры с РУСАДА, все мероприятия отработаны, если там будут приняты необходимые решения, то мы этот вариант рассмотрим. И второй вариант, который мы прорабатываем, — организация антидопинговых мероприятий самой FISU [Международная федерация студенческого спорта] с привлечением агентств, аккредитованных WADA. Мы благодарны FISU за понимание в данной ситуации, мы делаем все, чтобы показать открытость, мы понимаем всю ответственность», — заявил Уразов, добавив, что данный вопрос будет решен в октябре или ноябре.
Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий.