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15:52 (мск), источник: ТАСС

Дирекция Универсиады-2019 ведет переговоры с РУСАДА для организации антидопинговой работы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дирекция зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, рассматривает вариант приглашения представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) для организации антидопинговой работы на соревнованиях. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил руководитель дирекции Максим Уразов.

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14 сентября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации вернуть РУСАДА соответствие кодексу на ближайшем заседании 20 сентября.

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«У нас есть несколько вариантов развития этой ситуации. Мы ведем переговоры с РУСАДА, все мероприятия отработаны, если там будут приняты необходимые решения, то мы этот вариант рассмотрим. И второй вариант, который мы прорабатываем, — организация антидопинговых мероприятий самой FISU [Международная федерация студенческого спорта] с привлечением агентств, аккредитованных WADA. Мы благодарны FISU за понимание в данной ситуации, мы делаем все, чтобы показать открытость, мы понимаем всю ответственность», — заявил Уразов, добавив, что данный вопрос будет решен в октябре или ноябре.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий.

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