Италия откажется от тройной кандидатуры на проведение зимней Олимпиады-2026

Источник: AFP 2018

«Общая кандидатура на проведение Олимпиады-2026 не будет иметь поддержки правительства, а значит ей положен конец», — сказал Джорджетти. Он пояснил, что для осуществления такого серьезного крупного проекта нужно «начинать правильно, а я не вижу нужной атмосферы в отношениях между представителями этих трех городов».

Совместная заявка Турина, Милана и Кортины-д’Ампеццо с самого начала наталкивалась на препятствия. Ранее в администрации Турина, возглавляемой представителями «Движения «5 звезд», не было единодушия по поводу участия города. Те же «пятизвездные», получившие власть в Риме, отказались поддерживать уже одобренную НОК и правительством заявку на проведение летних игр в 2024 году. Однако Турин — олимпийская столица 2006 года, и планировалась, что новая Олимпиада позволит обновить уже имеющуюся спортивную инфраструктуру.

В Кортине-д’Ампеццо, знаменитом горнолыжном курорте в области Венето, также уже проводились игры в 1956 году, и на кандидатуре настаивал губернатор Венето Лука Дзайя. Мэр Милана Джузеппе Сала сначала отказывался от сотрудничества в организации из-за политических разногласий с коллегами, а затем потребовал, чтобы его городу в совместной кандидатуре принадлежала ведущая роль. На такое условие не согласились представители «Движения «5 звезд» в Турине. Таким образом, все переговоры вновь зашли в тупик.

«Считаю это моей личной неудачей, — сказал Джорджетти, который отвечает в правительстве за вопросы спорта. — Я работал над достижением обоюдного согласия, но не смог этого добиться».

Намерения и реальные планы

В апреле МОК опубликовал список семи национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады — Калгари, НОК Японии — Саппоро, НОК Швеции — Стокгольм, НОК Швейцарии — Сьон, НОК Турции — Эрзурум. Затем власти японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) после недавнего землетрясения на острове сообщило о снятии заявки.

Ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Жители швейцарского альпийского кантона Вале на референдуме в июне высказались против проведения Олимпиады. Грац снял свою кандидатуру в связи с недостаточной поддержкой властей.