Канадка с русской фамилией критикует РУСАДА. Кто еще против снятия санкций

Источник: Спорт-Экспресс

30-летняя Дарья Перегудова еще десять лет назад носила форму с российским триколором и мечтала выступить в составе нашей команды на Олимпийских играх в Пекине. Теперь она — второй человек в Ассоциации спортсменов Канады и один из подписантов петиции против восстановления статуса нашего антидопингового агентства РУСАДА.

— Россия все еще не выполнила два оставшихся пункта «дорожной карты» для своего восстановления, — говорится в петиции. — Возращение РУСАДА всех прав до того момента, как будет полностью выполнена дорожная карта, — это сигнал всему спортивному сообществу, что правила можно нарушить, а в ответ последуют только угрозы. Такое решение нанесет колоссальный удар по единству и сплоченности мирового спорта.

Столь жесткая позиция Канады по российскому вопросу давно уже удивления не вызывает. Но подпись Перегудовой под этим письмом неожиданна. Особенно если учесть, что десять лет назад в плане антидопинга Дарью контролировало то самое РУСАДА, в котором она сейчас видит угрозу для мирового спорта.

Как Россия боролась за Перегудову

Перегудова родилась в 1989 году в Москве, но уже в восемь лет вместе с родителями переехала в Торонто. Там она получила образование и занялась профессиональным спортом. Гражданство у Дарьи изначально было двойным, но вплоть до 2008 года она выступала на международных соревнованиях за Канаду, где жила и тренировалась.

В категории до 67 кг Перегудова была весьма успешна. В 2007-м она в составе канадской команды стала чемпионкой Панамериканских игр, а также заняла пятое место на взрослом чемпионате мира. Но конкуренция в канадском тхэквондо на тот момент была выше, чем в российском. И накануне Игр в Пекине Перегудова задумалась о смене спортивного гражданства.

— В Канаде нашлись спортсменки, которые имели больше титулов и рейтинговых очков, — рассказывал тогдашний президент Союза тхэквондо России Юрий Ключников. — Собственно, поэтому мы и предложили Дарье Перегудовой выступать за Россию, а потом занялись сбором необходимых документов, обратились с соответствующим запросом в исполком МОК. Особую благодарность хочу высказать почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову. Мы первым делом записались к нему на прием, объяснили ситуацию, показали все бумаги — и он согласился поддержать нашу позицию.

Вот так, при активном лоббировании наших чиновников, на специальном заседании исполкома МОК Перегудова получила право представлять Россию на Олимпийских играх. 18-летняя спортсменка в одну калитку выиграла чемпионат страны и заработала право выступать на Европейском квалификационном турнире. Но тут случилась травма, отобраться в Пекин Дарья не сумела. Уже со следующего сезона восходящая звезда вернулась к выступлениям за Канаду и больше под российским флагом не боролась. В 2011-м Перегудова завершила карьеру и сосредоточилась на образовании.

Работа в НБА и благотворительность

Еще во времена спортивной карьеры Даша, как ее называют в Канаде, участвовала в различных социальных проектах. В 2010-м она основала Ассоциацию канадских спортсменов-тхэквондистов, а спустя три года возглавила Союз спортсменов Канады. Это очень престижная должность — для сравнения, в России ее занимает олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Перегудова получила престижное юридическое образование и даже работала юридическим консультантом в офисе Национальной баскетбольной лиги в Нью-Йорке. Сейчас она сотрудничает с юридической фирмой и стала автором нескольких публикаций по спортивному праву.

Параллельно Перегудова участвует в благотворительных проектах. В декабре 2014-го она провела лагерь в Танзании, посвященный искусству и поддержке местного населения. За это Дарья получила гуманитарную премию в виде оливковой ветви. Она также увлекается туризмом — покорила горы Килиманджаро и Маччу Пикчу. По вопросам российских допинговых проблем Перегудова до сих пор публично не высказывалась.

Кто еще против?

С критикой решения комитета по соответствию ВАДА, который предлагает исполкому этой организации снять санкции c РУСАДА на заседании 20 сентября на Сейшелах, публично выступили несколько деятелей мирового спорта. Помимо Перегудовой и Ассоциации спортсменов Канады в список наших оппонентов на данный момент входят:

— журналист немецкого канала ARD и автор антидопинговых расследований Хайо Зеппельт.

— глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт.

— глава Французского антидопингового агентства Доминик Лоран.

— глава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства Бекки Скотт (Канада).

— двукратная чемпионка мира по скелетону Кэти Юлендер (США).

— олимпийский чемпион в эстафете по биатлону Себастьян Самуэльссон (Швеция).

— пловчиха Лиззи Симмондз (Великобритания).

— Институт национальных антидопинговых организаций (INADO).

— комиссия спортсменов Британского антидопингового агентства.