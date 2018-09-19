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17:54 (мск), источник: ТАСС

Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА

ТАСС, 19 сентября. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

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Источник: РИА "Новости"

«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию и согласилась с ними», — говорится в тексте.

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