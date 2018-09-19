Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА
ТАСС, 19 сентября. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает
ТАСС, 19 сентября. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает
«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию и согласилась с ними», — говорится в тексте.