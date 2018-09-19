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17:59 (мск), источник: Lenta.Ru

13 стран выступили против восстановления российского спорта

Антидопинговые агентства 13 государств в открытом письме к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) призвали не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Сообщение размещено на сайте Британского антидопингового агентства (UKAD).

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Источник: AP 2018

К петиции присоединились руководители антидопинговых агентств Великобритании, США, Канады, Германии, Японии, Австралии, Австрии, Финляндии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Польши.

Авторы письма утверждают, что РУСАДА не выполнило два критерия для восстановления: не признало доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в России и не допустло офицеров агенства в московскую антидопинговую лабораторию. Они считают неприемлемым компромисс, предложенный России со стороны WADA.

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15 сентября «Би-би-си» опубликовало письмо президента WADA Крейга Риди министру спорта России Павлу Колобкову. В нем предлагалось компромиссное решение по РУСАДА. Согласно условиям, агентство восстановят в правах, если Россия примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ сотрудникам WADA к допинг-пробам из Московской антидопинговой лаборатории, которые вызывают подозрения. Колобков cогласился выполнить требования агенства.

На следующий день WADA объявило, что Комитет по соответствию рекомендовал исполкому восстановить российское агентство.

Изначально для возвращения лицензии РУСАДА от России требовалось выполнить два условия: признать выводы комиссии Макларена и предоставить полный доступ к базе данных и допинг-пробам Московской лаборатории.

В 2015 году РУСАДА признали не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

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