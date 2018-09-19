Россия признает допинг-систему, но Родченков и компания все равно против восстановления РУСАДА
Все решится завтра.
Все решится завтра.
Бесконечный допинговый сериал вокруг российского спорта приближается к финалу, хотя бы промежуточному. Завтра на Сейшельских островах исполком WADA рассмотрит вопрос восстановления членства РУСАДА в организации. Это решит сразу несколько проблем.
В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство обвинило Российское антидопинговое агентство в массовых случаях сокрытия применения допинга российскими спортсменами. Так, по версии WADA, атлетов предупреждали о визите
В декабре 2015 руководство агентства отправилось в отставку. Меньше чем через два месяца, с разницей в две недели, скоропостижно скончались бывший председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор организации Никита Камаев.
Тогда же был уволен глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Независимая комиссия WADA обвинила его в умышленном уничтожении более тысячи проб с целью сокрытия нарушений. Родченков сначала публично возмущался, затем на некоторое время исчез из публичного пространства. Спустя полгода — весной 2016-го — он появился на страницах The New York Times, конкретизировал некоторые обвинения WADA и превратился из обвиняемого в главного информатора агентства.
Незадолго до этого ВАДА предъявило России список требований для восстановления РУСАДА в правах. А Британское антидопинговое агентство (UKAD) подписало с организацией соглашение о том, что будет временно исполнять ее функции на территории России, в том числе — заниматься забором
«Дорожная карта» по восстановлению статуса РУСАДА была опубликована в августе 2017-го. В ней — 31 пункт. На момент публикации российская сторона выполнила 19 из них. И благодаря этому еще в июне 2017-го получила право планировать и осуществлять тестирование на территории России, пусть и под контролем UKAD.
Среди главных требований изначально были признание результатов расследования комиссии Ричарда Макларена на государственном уровне и обеспечение доступа к
Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сразу пояснил — эти вопросы находятся вне компетенции РУСАДА.
«Мы много раз говорили WADA, что пробы опечатаны следственными органами. С ними ведется работа. И у нас в стране, и в любой другой цивилизованной стране никто не может приказать открыть и распечатать все. Это
Что касается Макларена, мы неоднократно говорили, что в целом не отрицаем и признаем, что у нас были проблемы, был сбой, и над этим мы работаем.
За неделю до исполкома комитет по соответствию WADA выступил неожиданно.
«Во время своего традиционного
Аккуратная формулировка про то, что комитет принял новое обязательство предоставить доступ в Московскую лабораторию независимому эксперту WADA, тоже имеет большое значение. Если вдруг в России затянут с решением этого вопроса, исполком сможет снова ограничить РУСАДА в правах.
За три года, которые прошли с того момента, как WADA выдвинуло свои обвинения, в Российском антидопинговом агентстве произошли серьезные перемены.
Был сформирован независимый наблюдательный совет, который назначил на пост генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. Процесс получился открытым. На должность претендовали 700 человек. В финал прошли 7 человек. Все они не были связаны с профессиональным спортом, федеральными органами исполнительной власти и другими государственными структурами, но имели опыт руководящей работы. Требования к кандидатам формулировали международные наблюдатели.
«Мы создаем абсолютно новую систему, — рассказывал Forbes председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев. — Министерство спорта вышло из состава учредителей организации. Теперь учредителями являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет.
Значительно расширился штат сотрудников. Это было нужно, чтобы агентство могло эффективно выполнять работу. Появились новые органы, которые раньше не существовали, в том числе занимающиеся научной деятельностью и расследованиями в этой области.
Важно, что генеральный директор РУСАДА теперь не находится в оперативном подчинении наблюдательного совета и учредителей агентства. Все органы независимы друг от друга. Кроме того, нам удалось добиться полной финансовой независимости от Минспорта. Финансирование идет напрямую через Минфин. В федеральном бюджете предусмотрены субсидии в объеме 556,7 млн. рублей в год, или 1,67 млрд. рублей в период с 2017 по 2019 год.
Противников много. Одним из первых высказался журналист ARD Хайо Зеппельт, с расследований которого
«Так забавно… Лидеры WADA хотят иметь дело с Россией “в духе компромисса”. Это выглядит так, как если бы в уголовном праве преступник получил возможность сесть за стол переговоров с судьей и прокурором по поводу своего тюремного срока. Добро пожаловать в мир Риди, Ниггли и Ко», — написал журналист в своем твиттере.
Григорий Родченков тоже против.
«WADA не должно попадаться на манипуляции Минспорта, той же руки Кремля, которая способствовала работе допинговой программы. РУСАДА было центральным элементом сложной системы применения допинга. Много лет РУСАДА подрывало идеалы чистого спорта, — утверждает
Дальше всех пошел Трэвис Тайгерт, глава Антидопингового агентства США. Он предложил расформировать исполком WADA. И, кроме того, считает, что в дело слишком активно вмешивается Международный олимпийский комитет, с которым Россия договорилась сразу после Пхенчхана-2018.
«WADA и Россия долго играли друг с другом в “гляделки”, но WADA
Рекомендации комиссии по соответствию не нравятся и многим спортсменам. Олимпийский чемпион-2018 по биатлону швед Самуэльссон попросил коллег выразить официальный протест. А американская скелетонистка Кэти Юлендер считает, что, возвращая Россию в мировой спорт, WADA «поощряет заговор против олимпийского движения».
Но самая тревожная для России прямо сейчас реакция
«Я буду голосовать против восстановления России. Я вижу, что прогресс достигнут и принимаю усилия, предпринятые РУСАДА, но пока отчет Макларена не признан и WADA не имеет доступа к лабораториям, буду голосовать против, — передает BBC слова Хелланд. — Представленное предложение значительно отклоняется от первоначальной “дорожной карты”. Мы никогда не должны идти на компромиссы, которые подрывают наш авторитет».
Марина Крылова