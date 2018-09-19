Россия признает допинг-систему, но Родченков и компания все равно против восстановления РУСАДА

Источник: Sport24

Бесконечный допинговый сериал вокруг российского спорта приближается к финалу, хотя бы промежуточному. Завтра на Сейшельских островах исполком WADA рассмотрит вопрос восстановления членства РУСАДА в организации. Это решит сразу несколько проблем. Во-первых, снимет запрет на проведение в стране международных соревнований. Во-вторых, поможет ВФЛА урегулировать часть вопросов с ИААФ. А, значит, приблизит тот момент, когда Мария Ласицкене и Сергей Шубенков смогут поднять над головой русский флаг (последний раз такое случалось в 2015 году).

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSzINUdDJ6d/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-12T20:34:20+00:00">12 Апр 2017 в 1:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С чего все начиналось?

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство обвинило Российское антидопинговое агентство в массовых случаях сокрытия применения допинга российскими спортсменами. Так, по версии WADA, атлетов предупреждали о визите допинг-офицеров, положительные пробы не фиксировались, либо становились отрицательными за деньги или по звонку сверху. Увесистый отчет о нарушениях позволил Совету учредителей WADA приостановить деятельность РУСАДА на неопределенный срок.

В декабре 2015 руководство агентства отправилось в отставку. Меньше чем через два месяца, с разницей в две недели, скоропостижно скончались бывший председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор организации Никита Камаев.

Тогда же был уволен глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Независимая комиссия WADA обвинила его в умышленном уничтожении более тысячи проб с целью сокрытия нарушений. Родченков сначала публично возмущался, затем на некоторое время исчез из публичного пространства. Спустя полгода — весной 2016-го — он появился на страницах The New York Times, конкретизировал некоторые обвинения WADA и превратился из обвиняемого в главного информатора агентства.

Незадолго до этого ВАДА предъявило России список требований для восстановления РУСАДА в правах. А Британское антидопинговое агентство (UKAD) подписало с организацией соглашение о том, что будет временно исполнять ее функции на территории России, в том числе — заниматься забором допинг-проб у российских спортсменов.

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Что требует WADA?

«Дорожная карта» по восстановлению статуса РУСАДА была опубликована в августе 2017-го. В ней — 31 пункт. На момент публикации российская сторона выполнила 19 из них. И благодаря этому еще в июне 2017-го получила право планировать и осуществлять тестирование на территории России, пусть и под контролем UKAD.

Среди главных требований изначально были признание результатов расследования комиссии Ричарда Макларена на государственном уровне и обеспечение доступа к допинг-пробам, опечатанным Следственным комитетом в Московской лаборатории. Пойти на такие меры российская сторона не могла.

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сразу пояснил — эти вопросы находятся вне компетенции РУСАДА.

«Мы много раз говорили WADA, что пробы опечатаны следственными органами. С ними ведется работа. И у нас в стране, и в любой другой цивилизованной стране никто не может приказать открыть и распечатать все. Это что-то новое. Мы никак не можем этот процесс ускорить.

Что касается Макларена, мы неоднократно говорили, что в целом не отрицаем и признаем, что у нас были проблемы, был сбой, и над этим мы работаем.

За неделю до исполкома комитет по соответствию WADA выступил неожиданно.

«Во время своего традиционного конференц-колла комитет по соответствию рассмотрел текст письма от министра спорта России в WADA и остался удовлетворен тем, что в этом письме содержалось признание происходившего в России. Таким образом, был выполнен первый из двух оставшихся критериев из “дорожной карты” по восстановлению РУСАДА. Что касается второго критерия, комитет принял новое обязательство предоставить доступ в Московскую лабораторию WADA в лице независимого эксперта».

Это прорыв. Комиссия по соответствию впервые выдала РУСАДА положительные рекомендации. Но есть несколько важных деталей. Российская сторона так и не признала доклад Макларена — в официальном письме, которое попало в СМИ благодаря Хайо Зеппельту, говорится о выводах комиссии Шмида (экс-президент Швейцарии изучал возможность участия государства в допинг-системе). Компромисс, который, вероятно, признают не все члены исполкома.

Аккуратная формулировка про то, что комитет принял новое обязательство предоставить доступ в Московскую лабораторию независимому эксперту WADA, тоже имеет большое значение. Если вдруг в России затянут с решением этого вопроса, исполком сможет снова ограничить РУСАДА в правах.

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Что изменилось в РУСАДА?

За три года, которые прошли с того момента, как WADA выдвинуло свои обвинения, в Российском антидопинговом агентстве произошли серьезные перемены.

Был сформирован независимый наблюдательный совет, который назначил на пост генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. Процесс получился открытым. На должность претендовали 700 человек. В финал прошли 7 человек. Все они не были связаны с профессиональным спортом, федеральными органами исполнительной власти и другими государственными структурами, но имели опыт руководящей работы. Требования к кандидатам формулировали международные наблюдатели.

«Мы создаем абсолютно новую систему, — рассказывал Forbes председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев. — Министерство спорта вышло из состава учредителей организации. Теперь учредителями являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет.

Значительно расширился штат сотрудников. Это было нужно, чтобы агентство могло эффективно выполнять работу. Появились новые органы, которые раньше не существовали, в том числе занимающиеся научной деятельностью и расследованиями в этой области.

Полностью сменился штат допинг-офицеров. Изменился состав дисциплинарного комитета и комитета по терапевтическому использованию, появится офицер по этике. Один из претендентов этой должности — юрист, представитель крупной компании из Германии.

Важно, что генеральный директор РУСАДА теперь не находится в оперативном подчинении наблюдательного совета и учредителей агентства. Все органы независимы друг от друга. Кроме того, нам удалось добиться полной финансовой независимости от Минспорта. Финансирование идет напрямую через Минфин. В федеральном бюджете предусмотрены субсидии в объеме 556,7 млн. рублей в год, или 1,67 млрд. рублей в период с 2017 по 2019 год.

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Кто не готов принять РУСАДА?

Противников много. Одним из первых высказался журналист ARD Хайо Зеппельт, с расследований которого когда-то и началось допинг-преследование российского спорта.

«Так забавно… Лидеры WADA хотят иметь дело с Россией “в духе компромисса”. Это выглядит так, как если бы в уголовном праве преступник получил возможность сесть за стол переговоров с судьей и прокурором по поводу своего тюремного срока. Добро пожаловать в мир Риди, Ниггли и Ко», — написал журналист в своем твиттере.

Григорий Родченков тоже против.

«WADA не должно попадаться на манипуляции Минспорта, той же руки Кремля, которая способствовала работе допинговой программы. РУСАДА было центральным элементом сложной системы применения допинга. Много лет РУСАДА подрывало идеалы чистого спорта, — утверждает экс-глава Московской антидопинговой лаборатории. — Сейчас мы видим противостояние WADA и России, и восстановление России будет катастрофой для идеалов олимпийского спорта, борьбы с допингом и защиты чистых спортсменов».

Дальше всех пошел Трэвис Тайгерт, глава Антидопингового агентства США. Он предложил расформировать исполком WADA. И, кроме того, считает, что в дело слишком активно вмешивается Международный олимпийский комитет, с которым Россия договорилась сразу после Пхенчхана-2018.

«WADA и Россия долго играли друг с другом в “гляделки”, но WADA все-таки моргнуло. WADA не должно быть на побегушках у МОК. Нужно расформировать их исполком и сделать агентство полностью независимым. А сейчас вся эта ситуация просто воняет!».

Позицию Антидопингового агентства США и его руководства поддерживают еще 12 стран: Австралия, Австрия, Канада, Финляндия, Германия, Ирландия, Япония, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша и Великобритания. Они подписали открытое письмо, в котором говорится, что компромисс, предложенный WADA России, неприемлем.

Рекомендации комиссии по соответствию не нравятся и многим спортсменам. Олимпийский чемпион-2018 по биатлону швед Самуэльссон попросил коллег выразить официальный протест. А американская скелетонистка Кэти Юлендер считает, что, возвращая Россию в мировой спорт, WADA «поощряет заговор против олимпийского движения».

Но самая тревожная для России прямо сейчас реакция вице-президента WADA Линды Хелланд.

«Я буду голосовать против восстановления России. Я вижу, что прогресс достигнут и принимаю усилия, предпринятые РУСАДА, но пока отчет Макларена не признан и WADA не имеет доступа к лабораториям, буду голосовать против, — передает BBC слова Хелланд. — Представленное предложение значительно отклоняется от первоначальной “дорожной карты”. Мы никогда не должны идти на компромиссы, которые подрывают наш авторитет».