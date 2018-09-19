МОК приветствует желание Южной Кореи и КНДР подать совместную заявку на проведение ОИ-2032

«МОК приветствует намерение Южной Кореи и КНДР совместно провести Олимпийские игры 2032 года, — сказал Бах. — После того, как мы открыли двери для переговоров о совместном проходе двух корейских команд на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, спорт мог бы еще раз внести свой вклад в установление мира на Корейском полуострове. Мы искренне желаем, чтобы эти переговоры дали необходимый прогресс для успешного продвижения кандидатуры. В своих переговорах с лидерами двух стран МОК обязуется продолжать поддерживать сближение между государствами посредством спорта».