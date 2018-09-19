Фоторепортажи
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
11Почему актер Назаров обиделся на тренера «Спартака» Карреру
18:47 (мск), источник: ТАСС

МОК приветствует желание Южной Кореи и КНДР подать совместную заявку на проведение ОИ-2032

ТАСС, 19 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) поприветствовал желание Южной Кореи и КНДР подать совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, чьи слова приводит портал Inside the games.

Наверх
Источник: AP 2018

Ранее стало известно, что по итогам саммита в Пхеньяне Южная Корея и КНДР договорились подать совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года.

«МОК приветствует намерение Южной Кореи и КНДР совместно провести Олимпийские игры 2032 года, — сказал Бах. — После того, как мы открыли двери для переговоров о совместном проходе двух корейских команд на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, спорт мог бы еще раз внести свой вклад в установление мира на Корейском полуострове. Мы искренне желаем, чтобы эти переговоры дали необходимый прогресс для успешного продвижения кандидатуры. В своих переговорах с лидерами двух стран МОК обязуется продолжать поддерживать сближение между государствами посредством спорта».

Также было решено, что стороны намерены начать процесс согласования с целью направить на Игры в Токио в 2020 году единые команды атлетов по различным видам спорта. Страны уже имеют подобный опыт, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире.

 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Загитова снялась с турнира в Словакии
Чалов признан лучшим игроком 7-го тура РПЛ
Каррера объяснил, почему не взял на матч ЛЕ Глушакова и Ещенко
Кафельников сообщил о бунте против Карреры внутри «Спартака»
РФ признает допинг-систему. Родченков и компания против РУСАДА
Игрока выгнали из клуба НХЛ из-за ожирения. Фанаты издеваются
ЦСКА на выезде всухую обыграл «Куньлунь»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь