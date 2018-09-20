Эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартует в Турине

Источник: РИА "Новости"

Право зажечь огонь Универсиады будет предоставлено красноярскому сноубордисту Николаю Олюнину, выигравшему на Олимпиаде-2014 в Сочи серебряную награду.

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В официальной части мероприятия примут участие президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, мэр Турина Кьяра Аппендино, ректор университета Турина Джанмария Айани, ректор политехнического университета Турина Марко Джилли, президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, генеральный директор «Красноярск 2019» Максим Уразов и другие.

В рамках торжественной церемонии состоится презентация Красноярского края и города Красноярска. Украшением ее станет творческий номер «Енисейская Сибирь», режиссером которого выступил серебряный призер Олимпийских игр, посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух.

Кульминация церемонии — зажжение чаши огня, пламя в которой появится от первого факела эстафеты огня Универсиады 1959 года. Посол Студенческих игр Олюнин зажжет от этой чаши факел зимних Всемирных студенческих игр — 2019.

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Факел в форме ветра

Форма факела символизирует образ ветра, несущего огонь Универсиады-2019, и отражает его стремительность и мощь. На верхней части факела размещено 19 снежинок, через которые проходит огонь. К сентябрю планируется изготовить 400 факелов размером 156×66х890 мм и массой 1,9 кг. Факел заправляется пропаном, время работы факела на одной заправке — до 20 минут.

Турин станет первым городом международного этапа эстафеты огня Универсиады-2019. 24 сентября огонь встретит Алма-Ата, столица зимней Универсиады 2017 года, 26 сентября — Харбин, который принимал зимнюю Универсиаду 2009 года. 29 сентября в Москве начнется российский этап эстафеты, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится мероприятие 1 марта 2019 года в Красноярске.

Заявку на право стать факелоносцем эстафеты мог подать любой желающий в возрасте от 18 лет. Затем списки кандидатов были переданы в субъекты РФ, в оргкомитеты этапов эстафеты огня, где победителей конкурса выбирала специальная комиссия. Всего в масштабном проекте, который охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев, более 500 из которых были выбраны с помощью конкурса. К этой команде присоединятся также факелоносцы, которые будут представлять оргкомитет Универсиады в Красноярске.

Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах.

Среди тех, кто включен в список факелоносцев, — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Сергей Тарасов, призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский, призер Паралимпийских игр в лыжных гонках Марта Зайнуллина, призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев, призер чемпионата мира по фехтованию Сергей Бида, лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков и другие.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в Москве (1973) и в Казани (2013), в марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. К Играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.