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09:42 (мск), источник: Lenta.Ru

В США призвали распустить WADA из-за ситуации с Россией

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что необходимо расформировать исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за ситуации с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит Evening Standart.

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Источник: Reuters

«WADA и Россия долго играли друг с другом в “гляделки”, но WADA все-таки моргнуло. WADA не должно быть на побегушках у Международного олимпийского комитета. Нужно расформировать их исполком и сделать агентство полностью независимым. А сейчас вся эта ситуация просто воняет!» — заявил Тайгерт.

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15 сентября «Би-би-си» опубликовало переписку министра спорта России Павла Колобкова и президента WADA Крейга Риди по поводу восстановления статуса РУСАДА. В письме WADA предлагало рассмотреть только те допинг-пробы спортсменов, которые казались агентству подозрительными. Колобков cогласился выполнить требования агентства.

В 2015 году РУСАДА признали не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

Исполком WADA примет решение о восстановлении 20 сентября.

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