Фоторепортажи
8Хэмилтон выиграл на Гран-при Сингапура
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
17:27 (мск), источник: Матч ТВ

РУСАДА получило право выдавать разрешения на терапевтические исключения

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что изменилось после решения ВАДА о восстановлении РУСАДА.

Наверх
Источник: Матч ТВ

 — В том, что это случилось, заслуга очень многих людей, — сказала Пахноцкая. — Конечно, нельзя не отметить добросовестную работу всех сотрудников Российского антидопингового агентства, экспертов ВАДА, да и самого Всемирного антидопингового агентства. Все мы работали вместе и показали, что к функциональной деятельности РУСАДА нет никаких претензий. Огромная заслуга также принадлежит Министерству спорта России, которое очень большое внимание уделяло этому направлению. — После того, как наш статус восстановлен, мы имеем право самостоятельно выдавать разрешения на терапевтические исключения (TUE). Также мы получим возможность работать не только в России и только с российскими спортсменами, но и за рубежом. Сотрудники РУСАДА теперь могут выдвигать свои кандидатуры на выборах в различные комитеты и комиссии ВАДА, — резюмировала Пахноцкая.

Напомним, что РУСАДА было ограничено в правах после многочисленных допинговых скандалов с участием россиян.

 Голый спорт. Виктория Морозова
«Важно жить не только спортом». Самая сексуальная биатлонистка – о конкуренции и своей сестре
С ЦСКА скучно не будет! У Гончаренко самая заводная команда ЛЧ
«Сибирь» и «Динамо» против машин, шансов нет. Интриги дня КХЛ
В США призвали распустить WADA из-за ситуации с Россией
Шипулин: Сейчас моя спортивная форма ниже плинтуса
Медведева ответила на критику в свой адрес
«Спартак» без Глушакова и Ещенко стартует в ЛЕ матчем в Вене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь