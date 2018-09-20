РУСАДА получило право выдавать разрешения на терапевтические исключения

— В том, что это случилось, заслуга очень многих людей, — сказала Пахноцкая. — Конечно, нельзя не отметить добросовестную работу всех сотрудников Российского антидопингового агентства, экспертов ВАДА, да и самого Всемирного антидопингового агентства. Все мы работали вместе и показали, что к функциональной деятельности РУСАДА нет никаких претензий. Огромная заслуга также принадлежит Министерству спорта России, которое очень большое внимание уделяло этому направлению. — После того, как наш статус восстановлен, мы имеем право самостоятельно выдавать разрешения на терапевтические исключения (TUE). Также мы получим возможность работать не только в России и только с российскими спортсменами, но и за рубежом. Сотрудники РУСАДА теперь могут выдвигать свои кандидатуры на выборах в различные комитеты и комиссии ВАДА, — резюмировала Пахноцкая.