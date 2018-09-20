В Турине зажгли огонь зимней Универсиады 2019 года

Город старта огня выбран неслучайно. «Первая универсиада прошла именно здесь в 1959 году», — сказала организатор церемонии, постановкой которой занимался российский фигурист и хореограф Илья Авербух. Неслучайно и число — 20 сентября отмечается Международный день студенческого спорта.

Из Турина эстафета огня отправится в Алма-Ату, а затем в Харбин (Китай). Длинный и красочный марафон ожидается по российской территории, где маршрут эстафеты охватит три десятка городов, где работают ведущие вузы страны, включая Москву, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл.