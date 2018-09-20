В Турине зажгли огонь зимней Универсиады 2019 года

Город старта огня выбран неслучайно. «Первая универсиада прошла именно здесь в 1959 году», — сказала организатор церемонии, постановкой которой занимался российский фигурист и хореограф Илья Авербух. Неслучайно и число — 20 сентября отмечается Международный день студенческого спорта.
Из Турина эстафета огня отправится в Алма-Ату, а затем в Харбин (Китай). Длинный и красочный марафон ожидается по российской территории, где маршрут эстафеты охватит три десятка городов, где работают ведущие вузы страны, включая Москву, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл.
Всего в эстафете, которая продлится 164 дня, примут участие 665 факелоносцев. Завершится эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске, и уже на следующий день, 2 марта, начнется церемония торжественного открытия Универсиады. Состязания пройдут в следующих видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и хоккей с мячом, шорт-трек.