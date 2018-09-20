«Величайшее предательство». Реакция «друзей России» на восстановление РУСАДА

Источник: Спорт-Экспресс

Решение исполкома ВАДА восстановить аккредитацию РУСАДА было встречено в штыки теми, кто в последние три года призывал навечно изгнать Россию и спортивного движения. Что бы ни делала наша страна в плане борьбы с допингом, вывод только один — русских вообще не должно быть в мировом спорте.

Величайшее предательство в истории

Джим Уолден, адвокат бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора ВАДА Григория Родченкова, в выражениях не стеснялся.

— Решение ВАДА о восстановлении России представляет собой величайшее предательство против чистых спортсменов в олимпийской истории, — подчеркнул Уолден. — США продолжают спонсировать ВАДА, а оно не способно справиться с государственной системой допинга в России. Нам нужно как можно быстрее принять «Акт Родченкова», чтобы получить механизм, позволяющий упечь за решетку всех причастных к допинг-мошенничеству.

Горстка чиновников поставила себя выше всех

Руководитель антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал к реформированию ВАДА.

— Это решение — сокрушительный удар по всем чистым спортсменам мира. Вопреки условиям дорожной карты РУСАДА было восстановлено. Это необъяснимо. ВАДА направило миру четкое послание: желания горстки функционеров выше прав миллионов чистых спортсменов и миллиардов болельщиков. ВАДА показало свое истинное лицо. Спортсмены со всего мира хотят видеть надежную, независимую, крепко стоящую на ногах организацию. Они хотят видеть «зубастую» организацию, наделенную полномочиями, властью и способную выполнять работу по очистке спорта и восстановлению доверия к себе. Создание нового и сильного ВАДА должно начаться сейчас. Мы инициируем работу по реформированию ВАДА, — пообещал Тайгарт.

Разрушенный образ

Глава правления национального антидопингового агентства Германии Андреа Гоцман раскритиковала решение ВАДА.

— Решение ВАДА признать РУСАДА соответствующим в этот момент времени — шаг назад для нас, потому что это решение подает ложный знак. Доверие к ВАДА сильно подорвано. Образ независимого регулятора был разрушен сегодняшним решением исполкома. ВАДА должно сделать все возможное, чтобы вернуть утраченные позиции вместе с проверкой своих руководящих структур, это будет трудный путь.

Встревоженность и разочарование

Глава комиссии спортсменов ВАДА Бекки Скотт, наверное, не будет сегодня спать. В таком состоянии, которое она описывает, сделать это сложно.

— Я глубоко разочарована. Ведь ВАДА вместо того, чтобы использовать возможность показать себя действительно борцом с допингом, нанесло по чистому спорту удар. Я очень встревожена этим обстоятельством, — отметила канадка.

Кстати, Скотт пару дней назад покинула комитет по соответствию ВАДА из-за несогласия с позицией своих коллег, рекомендовавших восстановить РУСАДА.

Обман или издевательство

Британская легкоатлетка Келли Сотертон, ставшая бронзовым призером Олимпиады-2008 из-за дисквалификации украинки Людмилы Блонской и россиянки Татьяны Черновой, предположила, что решение ВАДА заставит Россию совершить еще больше допинговых нарушений.

— ВАДА, вы или хотите обманом вынудить Россию совершить еще больше ошибок, чтобы потом вновь отстранить, или вы просто издеваетесь, — уверена Сотертон.

ВАДА — проститутка

Резче всех высказался обозреватель ESPN Кит Олберманн. Видимо, он выразил и свое мнение, и мнение редакции.