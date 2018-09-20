Член команды Зеппельта: Русские взломали заседание исполкома ВАДА

— Я слышал сразу от нескольких людей опасения по поводу того, что русские взломали заседание исполкома ВАДА, — написал Батлер в своем Твиттере. — Не знаю, может ли служить доказательствами то, что во всем отеле исчез Wi-Fi, а также то, что информация о восстановлении РУСАДА быстрее всего распространилась в России при том, что их представителей не было на Сейшельских островах. Кроме того, что они уже много всего взломали.