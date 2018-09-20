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22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Член команды Зеппельта: Русские взломали заседание исполкома ВАДА

Журналист Ник Батлер, который работает в команде известного немецкого репортера телеканала ARD Хайо Зеппельта, выразил мнение, что Россия вмешалась в процесс принятия решения по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Источник: Reuters

​Напомним, решение вернуть РУСАДА соответствиеантидопинговомукодексубыло принято в четверг на заседании исполкома ВАДА на Сейшельских островах. ВАДА в ноябре 2015 года приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

— Я слышал сразу от нескольких людей опасения по поводу того, что русские взломали заседание исполкома ВАДА, — написал Батлер в своем Твиттере. — Не знаю, может ли служить доказательствами то, что во всем отеле исчез Wi-Fi, а также то, что информация о восстановлении РУСАДА быстрее всего распространилась в России при том, что их представителей не было на Сейшельских островах. Кроме того, что они уже много всего взломали.

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