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20:36 (мск), источник: ТАСС

WADA утвердило список запрещенных веществ на 2019 год

ТАСС, 21 сентября. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил список запрещенных веществ на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Документ был утвержден на заседании WADA на Сейшельских островах. Также были одобрены незначительные изменения международного стандарта терапевтических исключений, которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

«Хотя изменения по сравнению с нынешним списком минимальны, будут приложены все усилия, чтобы проинформировать об изменениях все заинтересованные стороны», — говорится в тексте.

Список будет опубликован до 1 октября 2018-го и вступит в силу 1 января 2019 года.

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