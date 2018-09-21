WADA утвердило список запрещенных веществ на 2019 год

Документ был утвержден на заседании WADA на Сейшельских островах. Также были одобрены незначительные изменения международного стандарта терапевтических исключений, которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

«Хотя изменения по сравнению с нынешним списком минимальны, будут приложены все усилия, чтобы проинформировать об изменениях все заинтересованные стороны», — говорится в тексте.