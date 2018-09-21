WADA утвердило список запрещенных веществ на 2019 год
ТАСС, 21 сентября. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил список запрещенных веществ на 2019 год. Об этом сообщает
ТАСС, 21 сентября. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил список запрещенных веществ на 2019 год. Об этом сообщает
Документ был утвержден на заседании WADA на Сейшельских островах. Также были одобрены незначительные изменения международного стандарта терапевтических исключений, которые вступят в силу с 1 января 2019 года.
«Хотя изменения по сравнению с нынешним списком минимальны, будут приложены все усилия, чтобы проинформировать об изменениях все заинтересованные стороны», — говорится в тексте.
Список будет опубликован до 1 октября 2018-го и вступит в силу 1 января 2019 года.