Губернатор Эрзурума предложил провести часть соревнований ОИ-2026 в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Азизоглу поднял вопрос проведения соревнований в Сочи на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым на прошлой неделе.

«Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. В Сочи есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией, поэтому мы можем принять соревнования вместе», — заявил Азизоглу.

Санно-бобслейная трасса «Санки» в Сочи является самой близкой к Эрзуруму по географическому расположению.

Строительство санно-бобслейной трассы «Санки», приуроченное к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, было завершено в 2012 году. После ОИ-2014 в сезоне-2014/15 Сочи принял этап Кубка мира по бобслею и скелетону, а также этап Кубка мира по санному спорту и чемпионат Европы 2015 года по санному спорту. В сезоне-2015/16 на трассе «Санки» прошел этап КМ по санному спорту. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в декабре из-за допинг-скандала перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кёнигзее.