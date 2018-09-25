Довгаленок: Состав спортсменов на предстоящие юношеские Игры один из сильнейших за последние годы
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав спортсменов на III Юношеские Олимпийские игры в
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав спортсменов на III Юношеские Олимпийские игры в
Дмитрий Довгаленок представил атлетов и тренеров, которые примут участие в предстоящей Олимпиаде. «Многие из ребят выступали в июле 2017-го на Европейском юношеском фестивале в венгерском Дьере, имеют опыт выступления на взрослых серьезных соревнованиях, являются победителями и призерами крупных турниров. Уверен, что мы порадуем болельщиков своим выступлением в
Наиболее многочисленный состав в белорусской команде представлен в легкой атлетике — 16 спортсменов. В делегации также 18 тренеров. По плану, к предстоящим стартам готовится лидер сборной по плаванию Анастасия Шкурдай. На предстоящих в октябре стартах выступят 37 юных белорусских спортсменов в 16 видах спорта.
Проводы делегации на Игры состоятся 3 октября. Маршрут из Минска в
Посол от Беларуси на юношеской Олимпиаде в Аргентине Анастасия Лесик рассказала о
В 2014 году на II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды в 2014 году, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете сборная заняла в Китае 15-е место.
III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года пройдут с 6 по 18 октября в