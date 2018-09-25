Довгаленок: Состав спортсменов на предстоящие юношеские Игры один из сильнейших за последние годы

Дмитрий Довгаленок представил атлетов и тренеров, которые примут участие в предстоящей Олимпиаде. «Многие из ребят выступали в июле 2017-го на Европейском юношеском фестивале в венгерском Дьере, имеют опыт выступления на взрослых серьезных соревнованиях, являются победителями и призерами крупных турниров. Уверен, что мы порадуем болельщиков своим выступлением в Буэнос-Айресе, но о количестве наград говорить не стоит. Организаторы Олимпиады также делают акцент на том, что Игры должны пройти без форсирования подготовки. На сайте не найти количества очков, которая заработала та или иная команда. На юношеской Олимпиаде организаторы ставят перед собой задачу показать молодым атлетам, как спорт прекрасен, он способен объединять людей из разных стран», — отметил он.

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Наиболее многочисленный состав в белорусской команде представлен в легкой атлетике — 16 спортсменов. В делегации также 18 тренеров. По плану, к предстоящим стартам готовится лидер сборной по плаванию Анастасия Шкурдай. На предстоящих в октябре стартах выступят 37 юных белорусских спортсменов в 16 видах спорта.

Проводы делегации на Игры состоятся 3 октября. Маршрут из Минска в Буэнос-Айрес тщательно разработан, перелет составит более 13 часов. «Опыт таких долгих путешествий у нас есть. Команду будет сопровождать опытная медицинская бригада, которая работала в Рио. Все участники получили памятки, как перенести такой перелет. Погода в октябре в Буэнос-Айресе будет комфортная для проведения соревнований, температура воздуха составит от 10 до 20 градусов, поэтому к летней экипировке спортсменам и тренерам выделили утепленные жилеты и куртки», — рассказал заместитель шефа миссии Василий Юрчик.

Посол от Беларуси на юношеской Олимпиаде в Аргентине Анастасия Лесик рассказала о культурно-образовательной программе Игр. Основная цель — наладить общение между юными атлетами со всего мира. Во время соревнований в Буэнос-Айресе состоятся встречи с кумирами ребят в спорте, которые поделятся своим опытом подготовки, расскажут, как проводят тренировки. По мнению организаторов, это мотивирует будущих спортивных звезд к более тщательной подготовке и позволяет добиваться новых побед.

В 2014 году на II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды в 2014 году, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете сборная заняла в Китае 15-е место.