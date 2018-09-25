Еще одна Олимпиада в Сочи: почему этого не будет
Турецкий проект о совместном проведении Игр — утопия.
Турецкий проект о совместном проведении Игр — утопия.
Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу предложил Сочи принять часть соревнований Олимпиады-2026 в том случае, если Эрзурум осенью 2019 года победит своих соперников в борьбе за проведение зимних Игр. Речь в первую очередь идет о соревнованиях по бобслею, скелетону и санному спорту. Данный проект позволил бы организаторам сэкономить на сооружении
— Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады, — цитирует Азизоглу Inside the Games. — Задумываемся о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. Там есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас слишком дорого, поэтому мы можем принять соревнования вместе.
С официальной просьбой о совместном проведен Игр Эрзурум к Сочи пока не обращался. Однако в России подобную идеи встретили в большим энтузиазмом, ведь повторное использование объектов Олимпиады-2014 даже спустя 12 лет кажется очень выгодным.
Совместное проведение Олимпиады будет способствовать тому главному, что несет спорт, — объединению разных народов мира. После Олимпиады 2014 года Сочи готов принять спортсменов и туристов и вновь. Речь идет об объектах спортивной инфраструктуры, которая себя прекрасно зарекомендовала четыре года назад. И, кстати, учитывая славные традиции России в хоккее, наша страна готова принять и хоккейные турниры.
В истории нечто подобное уже было. В 1976 году Олимпиада вернулась в австрийский Инсбрук, на объекты, которые были построены за 12 лет до этого — для Игр-1964. Но тогда это случилось
В частности, Олимпиада всегда дается одному городу. Бывали исключения, когда
МОК очень ревностно относится к «наследию Игр» и сейчас очень переживает по поводу сноса некоторых олимпийских объектов в Пхенчхане ради снижения расходов. Так что, если у Эрзурума нет денег на строительство и дальнейшую эксплуатацию
В этой связи предложенный губернатором Азизоглу проект представляется совершенно утопическим. Конечно, в истории спорта в последние годы встречались самые удивительные варианты размазывания крупных соревнований по разным городам и странам. Но Олимпийские игры до сих пор держались традиции, и при нынешнем уровне конкуренции кажется, что попытка отправить бобслеистов в Сочи только уменьшит шансы Эрзурума на победу во время голосования в МОК осенью 2019 года.