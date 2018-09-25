Еще одна Олимпиада в Сочи: почему этого не будет

Источник: Спорт-Экспресс

Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу предложил Сочи принять часть соревнований Олимпиады-2026 в том случае, если Эрзурум осенью 2019 года победит своих соперников в борьбе за проведение зимних Игр. Речь в первую очередь идет о соревнованиях по бобслею, скелетону и санному спорту. Данный проект позволил бы организаторам сэкономить на сооружении санно-бобслейной трассы более 100 миллионов долларов. Однако реализация этой идеи в данный момент кажется совершенно невозможной.

Бобслей в нагрузку к хоккею

— Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады, — цитирует Азизоглу Inside the Games. — Задумываемся о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. Там есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас слишком дорого, поэтому мы можем принять соревнования вместе.

С официальной просьбой о совместном проведен Игр Эрзурум к Сочи пока не обращался. Однако в России подобную идеи встретили в большим энтузиазмом, ведь повторное использование объектов Олимпиады-2014 даже спустя 12 лет кажется очень выгодным.

Совместное проведение Олимпиады будет способствовать тому главному, что несет спорт, — объединению разных народов мира. После Олимпиады 2014 года Сочи готов принять спортсменов и туристов и вновь. Речь идет об объектах спортивной инфраструктуры, которая себя прекрасно зарекомендовала четыре года назад. И, кстати, учитывая славные традиции России в хоккее, наша страна готова принять и хоккейные турниры. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев

Непреодолимые обстоятельства

В истории нечто подобное уже было. В 1976 году Олимпиада вернулась в австрийский Инсбрук, на объекты, которые были построены за 12 лет до этого — для Игр-1964. Но тогда это случилось из-за внезапного отказа Денвера от организации Олимпиады, а не с целью «снижения расходов». Вообще, попытка сократить бюджет ОИ еще на стадии заявки — очень тревожный симптом.

Понятно, что в Турции сейчас финансовый кризис, и она оказалась в заведомо менее выигрышном положении, чем ее конкуренты в борьбе за ОИ-2026 — шведский Стокгольм, канадский Калгари и итальянские Милан с Кортина-д’Ампеццо. Однако в олимпийском движении есть устойчивые традиции, в которые проект Эрзурум — Сочи совершенно не вписывается.

В частности, Олимпиада всегда дается одному городу. Бывали исключения, когда какие-то соревнования проводились на значительном отдалении от столицы Игр — например старты по парусному или конному спорту. Но это было вызвано непреодолимым обстоятельствами (например, отсутствием моря в Москве или Пекине), а не желанием сэкономить. Да, на зимних Олимпиадах принято создавать кластеры — иногда на значительном отдалении друг от друга. Например, в Пекине-2022 это расстояние составит 200 км. А между Миланом и Кортина-д'Ампеццо по автодороге вообще более 400 км. Однако между Эрзрумом и Сочи реально передвигаться только на самолете, что гарантировано разобщит участников соревнований.

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Наследие Игр

МОК очень ревностно относится к «наследию Игр» и сейчас очень переживает по поводу сноса некоторых олимпийских объектов в Пхенчхане ради снижения расходов. Так что, если у Эрзурума нет денег на строительство и дальнейшую эксплуатацию санно-бобслейной трассы, он просто не получит зимние Игры. Город на северо-востоке Турции в 2011 году принимал зимнюю Универсиаду, так что со всеми объектами, кроме бобслейного трека, там относительный порядок. И делиться с Сочи таким лакомым куском как олимпийский хоккейный турнир турки явно не заходят. Отрывать же бобслей и санный спорт от остальной программы Игр не захочет МОК.