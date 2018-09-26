Олимпийские чемпионы и призеры прошлых лет посетят Колыму в благотворительных целях

Источник: РИА "Новости"

С визитом на Колыму приедут двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, трехкратный призер Олимпийских игр по академической гребле Антонина Зеликович, олимпийская чемпионка по гребле на байдарке Нина Трофимова и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров.

«В Магаданскую область прилетит делегация чемпионов и призеров Олимпийских игр старшего поколения. С 8 по 13 октября на Колыме пройдет один из этапов Всероссийской благотворительной программы программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России», — говорится в сообщении.

Олимпийские чемпионы проведут встречи со школьниками и студентами, воспитанниками спортивных школ, а также — круглые столы с тренерами, преподавателями и ветеранами.