Голендов: Перспективы у нашей команды большие

На Азиатских играх-2018 казахстанский гребец Илья Голендов отметился двумя наградами. Он смог завоевать золотую медаль в «четверке», а также в паре с Андреем Ергучевым «серебро» в «двойке». После непродолжительного отдыха спортсмен вернулся к тренировкам.

— Илья, позади Азиада. Удалось уже на трезвую голову обдумать выступление? Какие-то выводы наметили для себя? Хотя трудно в чем-то упрекнуть себя. Все видели эту борьбу.

— Да, Азиада уже позади. Как только спускаешься с пьедестала, начинается новый цикл, появляются новые планы. В принципе, я своим выступлением доволен. Конечно же, планы стояли немного другие и те 0.200 секунды, которых нам не хватило в «двойке», долго не выходили из головы. Однако это спорт и ведь в этом его красота? Как я уже говорил, мы вывернулись наизнанку и сделали все, что могли.

— Как вы оцениваете уровень перед двумя ответственными годами перед Олимпиадой? Если сравнить, допустим, с прошлым циклом.

— Сейчас мы знаем свои ошибки и будем их исправлять. Это и есть наше преимущество перед предолимпийским сезоном. Да, я считаю, что команда в целом выступила неплохо. Фортуна в этот раз была не на нашей стороне. В целом же вся команда была готова, мы были готовы биться за каждый сантиметр дистанции и мы бились.

В целом уровень Азии очень вырос. Если 4 года назад кто-нибудь сказал, что в нашем виде спорта у Сингапура будет медаль, никто бы не поверил. Если взять уровень нашей команды, то есть тенденция — у нас много молодых гребцов, а в нашем виде спорта расцвет приходит после 26 лет. Так что думаю что перспективы у нашей команды большие.

— На каких стартах собираетесь брать лицензию?

— В нашем виде спорта лицензии разыгрываются на двух стартах. Это чемпионат мира и чемпионат Азии в следующем году. Будем готовиться непосредственно к данным соревнованиям. И, конечно, если будет возможность взять лицензию на чемпионате мира, мы постараемся ею воспользоваться.

— Нынешний сезон уже закончился? Или есть ещё старт?

— После Азиатских игр я отдохнул пару недель, и в данный момент снова приступил к тренировкам. Выпала возможность выступить на Кубке Азии, который будет проходить в городе Самарканд, что я с удовольствием и сделаю.

— Вы и ваша супруга Светлана с мира спорта. Причём у обоих яркая карьера: у вас в гребле, у Светланы — в легкой атлетике. Это требует много времени разлуки. Как удаётся справиться с этим?

— Как бы это странно не звучало, но каждый раз разлука даётся все тяжелей. Но мы оба понимаем свои цели и то, к чему мы стремимся.

— Тем не менее, нередко сборы и старты у вас пересекаются. Как-то провести время друг с другом получается?

— Да, бывает, и сборы совпадают, и соревнования. По мере возможности, получается, провести время на выходных.

— Как будете готовиться к новому сезону? Уже намечен календарь?