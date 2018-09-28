Глава комитета WADA прокомментировал восстановление статуса РУСАДА

На прошлой неделе на заседании исполкома WADA было принято решение о восстановлении в правах РУСАДА, которое в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. За несколько дней до исполкома возглавляемый Тэйлором комитет рекомендовал исполкому восстановить статус РУСАДА.
Как отмечает New York Times, Тэйлор заявил, что понимает разочарование тех, кто считает, что российская сторона недостаточно раскаялась, поэтому восстанавливать РУСАДА пока рано.
«Но у нас есть явное признание вины от российской стороны», — сказал Тэйлор.
Решение исполкома раскритиковали комиссия спортсменов WADA, олимпийские комитеты Ирландии, Германии и Нидерландов, комиссия спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Великобритании, Международной федерации бадминтона, а также федерация атлетов Европейского союза.