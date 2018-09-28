Глава комитета WADA прокомментировал восстановление статуса РУСАДА

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе на заседании исполкома WADA было принято решение о восстановлении в правах РУСАДА, которое в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. За несколько дней до исполкома возглавляемый Тэйлором комитет рекомендовал исполкому восстановить статус РУСАДА.

Как отмечает New York Times, Тэйлор заявил, что понимает разочарование тех, кто считает, что российская сторона недостаточно раскаялась, поэтому восстанавливать РУСАДА пока рано.

«Но у нас есть явное признание вины от российской стороны», — сказал Тэйлор.