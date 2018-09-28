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20:14 (мск), источник: Р-Спорт

Глава комитета WADA прокомментировал восстановление статуса РУСАДА

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская сторона недвусмысленно признана свою вину, что позволило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе на заседании исполкома WADA было принято решение о восстановлении в правах РУСАДА, которое в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. За несколько дней до исполкома возглавляемый Тэйлором комитет рекомендовал исполкому восстановить статус РУСАДА.

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Как отмечает New York Times, Тэйлор заявил, что понимает разочарование тех, кто считает, что российская сторона недостаточно раскаялась, поэтому восстанавливать РУСАДА пока рано.

«Но у нас есть явное признание вины от российской стороны», — сказал Тэйлор.

Решение исполкома раскритиковали комиссия спортсменов WADA, олимпийские комитеты Ирландии, Германии и Нидерландов, комиссия спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Великобритании, Международной федерации бадминтона, а также федерация атлетов Европейского союза.

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