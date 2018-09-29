В Алматы прошли торжественные проводы казахстанских спортсменов на Азиатские Пара игры-2018

В Торжественных проводах приняли участие спортсмены, тренеры и представители СМИ. От спортивных функционеров: директор и заместитель директора Дирекции развития спорта Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев и Алексей Крючков, а также государственный тренер по инвалидным видам спорта Айдын Анапин.

Самат Ергалиев подчеркнул важность быть одним целым, одной командой, одной страной, выступая за рубежом и защищая цвета казахстанского флага.

«У нас есть все шансы и возможности хорошо выступить» — также отметил Алексей Крючков.

Самат Ергалиев подчеркнул, что сегодня в Казахстане создаются все условия для людей с особыми потребностями для занятий спортом. Напомнил, что Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев в этом году с участием Главы государства открыли новый Паралимпийский тренировочный центр, что дает стимул и возможности для новых побед и достижений. В заключительной части Торжественных проводов флаг Казахстана был передан неоднократному чемпиону Азиатских игр по пара плаванию Ануару Ахметову, который будет флагоносцем сборной на церемонии Открытия Азиатских Пара Игр в Джакарте.

Заключительные учебно-тренировочные сборы Национальная сборная команда провела в г. Алматы. Однако, к Азиатским играм спортсмены готовились планомерно в течение 4-х лет, между Азиатскими Играми были Паралимпийские игры в Рио 2016, а также чемпионаты и кубки мира по видам спорта.

На Азиатских Пара Играх от Казахстана примут участие 91 спортсмен по 9 видам спорта: настольный теннис, пара дзюдо, пара плавание, пулевая стрельба, пара пауэрлифтинг, стрельба из лука, шахматы, пара легкая атлетика, волейбол сидя. В этом году сборная Казахстана везет рекордное для страны количество спортсменов (на прошлых Играх — 82 спортсмена по 9 видам спорта), что даст возможность нашим спортсменам получить путевки на Паралимпийские игры в Токио-2020.

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Основные надежды возлагаются на спортсменов, которые уже имеют высокие достижения. Это Зульфия Габидуллина, Раушан Койшыбаева, Ануар Ахметов (плавание, пауэрлифтинг), но это также отличная возможность проявить себя молодым спортсменам. III Азиатские Пара Игры — это возможность для спортсменов впервые пройти международную классификацию. Это дает возможность спортсменам выполнить квалификационные нормативы на Паралимпийские Игры в Токио-2020.

На прошлых Играх сборная Казахстана завоевала 7 золотых медалей.

Призовые для медалистов составят 10.000$ — за первое место, 5.000$ — за второе и 3.000$ — за третье место. Отметим, что спортсмены летят за счет республиканского и региональных бюджетов.