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17:22 (мск), источник: ТАСС

Команда из Иркутской области стала лучшей на Президентских играх в «Орленке»

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Школьники из Иркутской области стали лучшей командой Президентских игр, которые прошли во Всероссийском детском центре «Орленок», в общекомандном зачете, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

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Источник: РИА "Новости"

Игры стартовали в «Орленке» 9 сентября.

«Места на пьедестале почета в общекомандном зачете заняли: первое место — Средняя общеобразовательная школа № 8 Усть-Илимска Иркутской области, второе место — МБУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звездный поселка Звездный Пермского края, третье место — МБОУ города Костромы «Лицей № 34», — уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в течение трех недель 1680 учащихся выступили в составе команд-школ из 84 субъектов РФ. В течение трех недель школьники соревновались в пяти обязательных видах программы (настольном теннисе, баскетболе 3 на 3, шашкам, плаванию и легкой атлетике), а также по трем дополнительным (лапте, гандболу, тэг-регби 5 на 5). Кроме того, мастер-классы для ребят провели чемпионка Европы по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Ксения Задорина; старший тренер по боксу Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Владимир Созинов; главный тренер Федерации чирлидинга и чир-спорта России Эльвира Вороненкова; трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый; чемпион Европы, призер чемпионата мира по баскетболу, экс-игрок НБА Никита Моргунов.

Также во время игр прошла образовательная программа для учителей физической культуры и руководителей команд, включающая информационные семинары, посвященные инновационным проектам в образовании, мастер-классы по регби, гольфу и гандболу. Также прошли всероссийская конференция работников сферы дополнительного образования и круглый стол по созданию физкультурно-спортивной среды для обучающихся с особыми потребностями посредством флорбола.

Президентские спортивные игры являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России наряду с Президентскими состязаниями. Турнир проходит в несколько этапов: сначала отбор в школе, потом на муниципальном и региональном уровнях, в «Орленке» проходит всероссийский этап. Смена в «Орленке» продлится до 28 сентября.

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