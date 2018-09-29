Российский этап эстафеты огня Универсиады-2019 стартовал в Москве
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский этап эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, стартовал в Москве.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский этап эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, стартовал в Москве.
Красноярск примет зимнюю Универсиаду со 2 по 12 марта 2019 года. Огонь Универсиады-2019 был зажжен 20 сентября в итальянском Турине, где в 1959 году впервые состоялись Игры среди студентов. В рамках международного этапа эстафета огня прошла в столицах Игр прошлых лет —
Московская часть эстафеты стартовала в Большом амфитеатре парка «Зарядье». Общая протяженность маршрута в Москве составит 7,5 км. Огонь пронесут мимо Парящего моста, Храма Василия Блаженного, Дома Пашкова, Кремля, памятника Петру I, Крымского моста, Пушкинского моста и других известных памятников архитектуры. Завершится московский этап на Фестивальной аллее комплекса «Лужники».
Первым роль факелоносца исполнит министр спорта РФ Павел Колобков. «Сегодня очень большой праздник для всех москвичей, для всей страны — начинается российский этап эстафеты огня Универсиады. В Красноярске подготовлены самые современные спортивные объекты, жители города с нетерпением ждут всех гостей и организуют им самый лучший прием. Постараюсь бежать так, чтобы все успели насладиться огнем Универсиады», — сказал Колобков журналистам.
Помимо Колобкова огонь по улицам столицы пронесут министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, руководитель департамента спорта Москвы олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев, президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин и другие.
Из Москвы огонь Универсиады-2019 отправится в Калининград. В общей сложности же эстафета побывает в 30 крупных городах России и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.