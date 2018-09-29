Колобков: Эстафета огня Универсиады станет предвкушением большого праздника

Источник: AFP 2018

Эстафета огня стартовала в парке «Зарядье» и пройдет по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным реки Москвы. Факелоносцы пробегут мимо Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Крымского моста, Новоандреевского моста, спортивного комплекса «Дружба» и Лужнецкого моста. Общая протяженность московского маршрута составит 7,5 километров. Огонь по улицам столицы пронесет 51 факелоносец.

«Сейчас я немного волнуюсь, это огромная честь для меня, потому что хочется, чтобы эстафета, которой я дам старт, стала стимулом, радостью и предвкушением большого праздника. Сегодня очень большой праздник для всех москвичей, для всей страны — начинается российский этап эстафеты огня Универсиады. В Красноярске подготовлены самые современные спортивные объекты, жители города с нетерпением ждут всех гостей и организуют им самый лучший прием. Постараюсь бежать так, чтобы все успели насладиться огнем Универсиады», — заявил Колобков, который стал первым факелоносцем эстафеты.

«В Универсиаде участвуют студенты, аспиранты, а также ведущие спортсмены. По сути, такие соревнования для многих — это первая проверка и путевка в большой спорт. Я сам участвовал в двух Универсиадах — Японии и Великобритании, и мне удалось завоевать несколько золотых медалей», — добавил министр.

Колобков признался, что с нетерпением ждет открытия соревнований в Красноярске. «Ожидается красивая спортивная борьба, традиционно наши спортсмены успешно выступают на Универсиадах. У нас хорошая система подготовки спортсменов, поэтому я с нетерпением смотрю на будущие соревнования и надеюсь на появление новых имен в российском спорте», — отметил Колобков.