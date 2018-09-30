РУСАДА провело образовательный семинар для российских участников юношеской Олимпиады-2018
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские участники летней юношеской Олимпиады в
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские участники летней юношеской Олимпиады в
Перед началом семинара к его участникам с приветственным словом обратились генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова и Пахноцкая.
Образовательные семинары для участников провели начальник отдела терапевтического использования РУСАДА Павел Хорькин, а также специалисты отдела реализации образовательных программ Кристина Кучеева, Евгений Христенко и Максим Петерайтис.
«В ходе семинаров сотрудники РУСАДА рассказали юным спортсменам и их тренерам о ценностях спорта, угрозах допинга для здоровья, основных правилах, которых должен придерживаться любой спортсмен на протяжении всей карьеры, процедуре
По итогам мероприятия все слушатели получили комплект образовательных материалов и памятные сувениры от Российского антидопингового агентства.
Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут в