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12:57 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА провело образовательный семинар для российских участников юношеской Олимпиады-2018

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские участники летней юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе и их тренеры 30 сентября стали участниками антидопингового семинара, который провели для них на подмосковной базе «Новогорск» представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом рассказала ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, которая также принимала участие в работе семинара.

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Перед началом семинара к его участникам с приветственным словом обратились генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова и Пахноцкая.

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Образовательные семинары для участников провели начальник отдела терапевтического использования РУСАДА Павел Хорькин, а также специалисты отдела реализации образовательных программ Кристина Кучеева, Евгений Христенко и Максим Петерайтис.

«В ходе семинаров сотрудники РУСАДА рассказали юным спортсменам и их тренерам о ценностях спорта, угрозах допинга для здоровья, основных правилах, которых должен придерживаться любой спортсмен на протяжении всей карьеры, процедуре допинг-контроля, терапевтическом использовании, особенностям антидопинговых правил юношеских Олимпийских игр, — заметила Пахноцкая. — Также представлен специализированный антидопинговый курс для персонала спортсмена, тренеров, врачей, родителей».

По итогам мероприятия все слушатели получили комплект образовательных материалов и памятные сувениры от Российского антидопингового агентства.

Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Россия отправляет в Аргентину команду в количестве 94 спортсменов, в том числе 48 девушек и 46 юношей. Они примут участие в соревнованиях по 27 видам спорта. Команда вылетит на соревнования вечером 1 октября.

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