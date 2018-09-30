СМИ: Спасенные из пещеры в Таиланде школьники отправятся в Аргентину 3 октября

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Как ранее сообщалось, в Аргентине они примут участие в открытии летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 18 октября. Школьники пробудут в олимпийской деревне в сопровождении тайских чиновников три дня. 9 октября «Дикие вепри» отправятся в США.

11 и 12 октября, когда мальчики и их тренер будут находиться в Нью-Йорке, они появятся на двух программах телеканала NBC — Today Show и Late Night. Кроме того, в таиландском консульстве состоится пресс-конференция. Подростки вернутся домой 20 октября.

Ранее газета Khaosod сообщала, что во время первой после драматических событий поездки мальчиков за границу будут сопровождать члены семей. Отмечалось также, что некоторые участники операции по спасению школьников смогут поехать вместе с ними. Все они будут проживать в олимпийской деревне, куда у прессы не будет доступа, пишет издание. Помимо участия в церемонии открытия игр, предполагалось, что ребята сыграют товарищеский матч с молодыми олимпийскими спортсменами, однако не уточнялось, в какой день это произойдет.