Минспорт РФ предложил официально признать кудо видом спорта
ТАСС, 2 октября. Министерство спорта РФ предложило официально признать кудо видом спорта в стране. Проект соответствующего приказа размещен на официальном портале правовой информации.
ТАСС, 2 октября. Министерство спорта РФ предложило официально признать кудо видом спорта в стране. Проект соответствующего приказа размещен на официальном портале правовой информации.
В пояснительной записке к приказу Минспорта «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта» говорится, что процедура признания осуществляется на основании статьи 21 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Также отмечается, что принятие проекта приказа не потребует внесения изменений в законодательство Российской Федерации, а также дополнительного финансирования из средств федерального бюджета.
Кудо — японское полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году на основе кекусинкай карате, дзюдо и тайского бокса. Наибольшую популярность данная дисциплина имеет в Западной Европе, Северной Африке и Южной Америке. Кудо является кандидатом на включение в олимпийские виды спорта.