Минспорт РФ предложил официально признать кудо видом спорта

В пояснительной записке к приказу Минспорта «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта» говорится, что процедура признания осуществляется на основании статьи 21 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Также отмечается, что принятие проекта приказа не потребует внесения изменений в законодательство Российской Федерации, а также дополнительного финансирования из средств федерального бюджета.