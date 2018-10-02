«Делаем акцент на резерв». Юношеские олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе

Источник: РИА "Новости"

С 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе пройдут третьи летние юношеские Олимпийские игры. ТАСС рассказывает о том, кто может принести медали России.

В юношеских Олимпийских играх принимают участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Они проводятся раз в четыре года — летние с 2010 года, зимние с 2012 года. Предшественниками были Всемирные юношеские игры, проходившие под эгидой Международного олимпийского комитета, начиная с соревнований в Москве в 1998 году.

Надеждой России на предстоящей Олимпиаде традиционно будут гимнасты и легкоатлеты. На первых Играх, которые проходила в 2010 году в Сингапуре, в этих видах было завоевано шесть золотых медалей — третья часть от всех наград высшего достоинства, выигранных россиянами на этих состязаниях. На вторых Играх, проходивших в 2014 году в Китае, представители спортивной гимнастики и легкой атлетики выиграли восемь золотых медалей из 27.

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Гимнастические надежды

На юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе в соревнованиях по спортивной гимнастике будут выступать два представителя России: Ксения Клименко и Сергей Найдин. На проходившем в августе в британском Глазго юниорском первенстве Европы Клименко выиграла золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном турнире и бронзу — в личном многоборье. Найдин, в июне в Баку занявший второе место в квалификационном турнире к юношеским Играм, спустя два месяца в Глазго выиграл золото в командном турнире, а также две бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях.

«Мы надеемся, что Клименко и Найдин на юношеской Олимпиаде будут бороться за награды. В Буэнос-Айрес едут наши сильные спортсмены. Но оценивать их долгосрочные перспективы очень сложно, спортсмены еще не прошли пубертатный период», — заметила в беседе с корреспондентом ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Родионенко подчеркнула, что и Клименко, и Найдин уже сейчас представляют большой интерес для тренеров взрослых команд.

«Та же Клименко тренируется с основным составом. Она едет в Аргентину с хорошей программой, которая позволит ей бороться там за призовые места», — также отметила старший тренер сборной России.

«Юношеские игры очень важны, они оценивают уровень развития спортивной гимнастики в той или иной стране, — считает Родионенко. — Российские гимнасты на предыдущих турнирах всегда были на ведущих ролях, что доказывает наличие у нас достойного резерва. Но другой вопрос, что кто-то выдерживает переход на взрослый уровень, а кто-то в силу разных причин останавливается на своем пути. Особенно это касается девочек».

При этом Родионенко отметила, что у триумфаторов юношеских Игр не всегда получается раскрыться на взрослом уровне. «Да, мы постоянно одерживаем победы на юношеском уровне, — сказала она. — На первых Играх 2010 года очень успешно выступила Виктория Комова (на Олимпиаде 2012 года она стала двукратным серебряным призером — прим. ТАСС), на вторых отличный результат показала Седа Тутхалян, которая не сумела потом себя в полной мере реализовать, выиграв только серебро Игр-2016 в командном первенстве».

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Юношеская Олимпиада на время вернула легкоатлетам РФ родной флаг

Российские легкоатлеты после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за прошлых допинговых проблем третий сезон вынуждены выступать на международных стартах под нейтральным флагом. Исключение составила только Дарья Клишина, которая на Олимпиаде в Бразилии вышла в сектор для прыжков в длину в форме сборной России. На юношеских Играх в Аргентине легкоатлеты из России, несмотря на имевшееся определенное противодействие со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций, смогут выступать под флагом своей страны.

На Играх-2018 выступят пять российских легкоатлетов. Это победительница юношеского первенства Европы в метании диска Виолетта Игнатьева, бронзовые призеры того же турнира Мария Кочанова (высота) и Олеся Солдатова (бег на 400 м), а также Мария Привалова (пятое место в тройном прыжке) и Дмитрий Качанов (четвертое место в прыжках с шестом). Все эти спортсмены выступали в начале июля на юношеском ЧЕ в Тампере под нейтральным флагом.

«На юношескую Олимпиаду в Аргентину поедут наши сильнейшие спортсмены. Главные медальные надежды мы, в первую очередь, связываем с Виолеттой Игнатьевой, которая в июле стала победительницей первенства Европы, — заметил в беседе с корреспондентом ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. — Хорошие шансы вернуться домой с наградами есть у Дмитрия Качанова и Марии Кочановой. Привалова и Солдатова должны попасть в финал, а при благоприятных обстоятельствах они могут побороться и за медали. Мы на всех этих спортсменов очень рассчитываем и думаем, что их выступление должно быть успешным».

«На всех предыдущих юношеских Олимпиадах наши легкоатлеты выигрывали медали, и это свидетельствует о том, что система подготовки юных спортсменов у нас работает, — продолжил Борзаковский. — Я уже говорил неоднократно, что мы сейчас делаем основной акцент в своей работе на резерв, на тех спортсменов, которые совсем скоро придут на смену взрослым».

Россия отправляет в Аргентину 94 юных спортсменов

Россия отправляет в Аргентину команду в количестве 94 спортсменов, в том числе 48 девушек и 46 юношей. Они примут участие в соревнованиях по 27 видам спорта. Команда вылетела на соревнования вечером 1 октября.

Средний возраст российских спортсменов — 16,9 лет. В ней девять мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта, 45 кандидатов в мастера, 13 перворазрядников, и даже два спортсмена второго разряда. Самые титулованные — трехкратный чемпион Европы этого года пловец Климент Колесников, трехкратный победитель юниорского первенства мира по боксу Анастасия Шамонова, трехкратная чемпионка Европы среди юниоров по тхэквондо Кристина Адебайо, не проигравшая за последний год ни одной схватки. В соревнованиях по настольному теннису выступит Мария Тайлакова, которая в этом году выиграла молодежное первенство Европы в одиночном разряде, а в прошлом в составе сборной команды стала бронзовым призером взрослого чемпионата континента.

Всего в Юношеских играх примут участие около 4000 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 206 стран. Это будет первое крупное мероприятие под эгидой Международного олимпийского комитета, на котором юноши и девушки будут представлены в равном количестве.