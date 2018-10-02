«Делаем акцент на резерв». Юношеские олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе
Надеждой России традиционно будут гимнасты и легкоатлеты.
Надеждой России традиционно будут гимнасты и легкоатлеты.
С 6 по 18 октября в
В юношеских Олимпийских играх принимают участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Они проводятся раз в четыре года — летние с 2010 года, зимние с 2012 года. Предшественниками были Всемирные юношеские игры, проходившие под эгидой Международного олимпийского комитета, начиная с соревнований в Москве в 1998 году.
Надеждой России на предстоящей Олимпиаде традиционно будут гимнасты и легкоатлеты. На первых Играх, которые проходила в 2010 году в Сингапуре, в этих видах было завоевано шесть золотых медалей — третья часть от всех наград высшего достоинства, выигранных россиянами на этих состязаниях. На вторых Играх, проходивших в 2014 году в Китае, представители спортивной гимнастики и легкой атлетики выиграли восемь золотых медалей из 27.
На юношеской Олимпиаде в
«Мы надеемся, что Клименко и Найдин на юношеской Олимпиаде будут бороться за награды. В
«Та же Клименко тренируется с основным составом. Она едет в Аргентину с хорошей программой, которая позволит ей бороться там за призовые места», — также отметила старший тренер сборной России.
«Юношеские игры очень важны, они оценивают уровень развития спортивной гимнастики в той или иной стране, — считает Родионенко. — Российские гимнасты на предыдущих турнирах всегда были на ведущих ролях, что доказывает наличие у нас достойного резерва. Но другой вопрос, что
При этом Родионенко отметила, что у триумфаторов юношеских Игр не всегда получается раскрыться на взрослом уровне. «Да, мы постоянно одерживаем победы на юношеском уровне, — сказала она. — На первых Играх 2010 года очень успешно выступила Виктория Комова (на Олимпиаде 2012 года она стала двукратным серебряным призером — прим. ТАСС), на вторых отличный результат показала Седа Тутхалян, которая не сумела потом себя в полной мере реализовать, выиграв только серебро Игр-2016 в командном первенстве».
Российские легкоатлеты после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)
На Играх-2018 выступят пять российских легкоатлетов. Это победительница юношеского первенства Европы в метании диска Виолетта Игнатьева, бронзовые призеры того же турнира Мария Кочанова (высота) и Олеся Солдатова (бег на 400 м), а также Мария Привалова (пятое место в тройном прыжке) и Дмитрий Качанов (четвертое место в прыжках с шестом). Все эти спортсмены выступали в начале июля на юношеском ЧЕ в Тампере под нейтральным флагом.
«На юношескую Олимпиаду в Аргентину поедут наши сильнейшие спортсмены. Главные медальные надежды мы, в первую очередь, связываем с Виолеттой Игнатьевой, которая в июле стала победительницей первенства Европы, — заметил в беседе с корреспондентом ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. — Хорошие шансы вернуться домой с наградами есть у Дмитрия Качанова и Марии Кочановой. Привалова и Солдатова должны попасть в финал, а при благоприятных обстоятельствах они могут побороться и за медали. Мы на всех этих спортсменов очень рассчитываем и думаем, что их выступление должно быть успешным».
«На всех предыдущих юношеских Олимпиадах наши легкоатлеты выигрывали медали, и это свидетельствует о том, что система подготовки юных спортсменов у нас работает, — продолжил Борзаковский. — Я уже говорил неоднократно, что мы сейчас делаем основной акцент в своей работе на резерв, на тех спортсменов, которые совсем скоро придут на смену взрослым».
Россия отправляет в Аргентину команду в количестве 94 спортсменов, в том числе 48 девушек и 46 юношей. Они примут участие в соревнованиях по 27 видам спорта. Команда вылетела на соревнования вечером 1 октября.
Средний возраст российских спортсменов — 16,9 лет. В ней девять мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта, 45 кандидатов в мастера, 13 перворазрядников, и даже два спортсмена второго разряда. Самые титулованные — трехкратный чемпион Европы этого года пловец Климент Колесников, трехкратный победитель юниорского первенства мира по боксу Анастасия Шамонова, трехкратная чемпионка Европы среди юниоров по тхэквондо Кристина Адебайо, не проигравшая за последний год ни одной схватки. В соревнованиях по настольному теннису выступит Мария Тайлакова, которая в этом году выиграла молодежное первенство Европы в одиночном разряде, а в прошлом в составе сборной команды стала бронзовым призером взрослого чемпионата континента.
Альберт Стародубцев