Калининград принял эстафету огня зимней Универсиады-2019

Источник: РИА "Новости"

Калининград стал вторым после столицы российским городом, принявшим эстафету огня Универсиады 2019 года. Несмотря на штормовое предупреждение ГУ МЧС (в регионе сильный дождь и ветер с порывами до 25 метров в секунду), поприветствовать огонь Универсиады собрались сотни калининградцев.

«Для меня это будет уже четвертая эстафета огня, был опыт олимпийский, паралимпийский, сурдлимпийский. Но каждый раз как первый раз, буря эмоций — гордость, счастье, что доверили участвовать в таком грандиозном событии. Главное нести огонь в сердце, тогда он точно не потухнет», — сказал РИА Новости факелоносец, четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Алексей Ашапатов.

Первым факелоносцем калининградского этапа эстафеты огня Универсиады стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, а ныне зампредседателя правительства и министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, посол Универсиады-2019 Алексей Ягудин завершил калининградский этап эстафеты и зажег чашу с огнем возле Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Длина дистанции, которую преодолели 25 факелоносцев — более 4 километров.

Огонь Универсиады-2019 зажгли 20 сентября в итальянском Турине, где в 1959 году впервые состоялись Игры среди студентов. В рамках международного этапа эстафета прошла в столицах Игр прошлых лет — Алма-Ате (Казахстан) и Харбине (Китай). Первой в России огонь зимней Универсиады-2019 встретила Москва 29 сентября. После Калининграда огонь будут встречать в Симферополе 6 октября. В общей сложности эстафета побывает в 30 крупных городах России и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.