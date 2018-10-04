МОК обсудил вопрос восстановления РУСАДА
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в первый день заседания в
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в первый день заседания в
В конце сентября на заседании исполкома ВАДА на Сейшельских Островах было принято решение восстановить в правах РУСАДА, которое было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в 2015 году.
— Этот вопрос поднимался, — приводит «РИА Новости» слова директора МОК по коммуникациям Адамса. — Решение принято со стороны ВАДА, члены исполкома просто обсудили его.