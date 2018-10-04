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08:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК обсудил вопрос восстановления РУСАДА

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в первый день заседания в Буэнос-Айресе обсуждал вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Источник: AP 2018

В конце сентября на заседании исполкома ВАДА на Сейшельских Островах было принято решение восстановить в правах РУСАДА, которое было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в 2015 году.

— Этот вопрос поднимался, — приводит «РИА Новости» слова директора МОК по коммуникациям Адамса. — Решение принято со стороны ВАДА, члены исполкома просто обсудили его.

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