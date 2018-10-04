Летнее наследие зимних Олимпиад. Где князь, а где грязь

Источник: РИА "Новости"

Минувшие выходные со спортивной точки зрения оказались примечательны тем, что в столицах зимних Олимпиад прошли соревнования мирового значения по летним видам спорта: Сочи принял этап Гран-при по автогонкам в классе «Формула-1», а Турин — финал чемпионата мира по волейболу среди мужских команд.

Столь интересное совпадение заставило напомнить, насколько активно сейчас используется наследие последних зимних Олимпийских игр.

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Международный олимпийский комитет (МОК) около пяти лет назад решил серьезно реформировать процесс выбора столиц проведения своего главного события. Были минимизированы расходы на заявочный процесс, ужесточились требования к существующей спортивной инфраструктуре, большое внимание уделяется привлечению частных инвестиций, определяющим теперь стало и мнение жителей городов, в которых планируется проводить соревнования. Все это действительно играет важную роль при определении страны, которая претендует на проведение Олимпиады.

Не случайно в последнее время все чаще приходится слышать о том, что та или иная страна отказалась от проведения Игр на основе референдума ее граждан. И если будущее летних Олимпиад уже расписано до 2028 года — сначала соревнования примет Париж, после — Лос-Анджелес, — то с зимними ситуация обстоит сложнее.

От идеи провести зимние Игры 2026 года уже отказались швейцарский Сьон, австрийский Грац и японский Саппоро. В первых двух случаях — именно на основе мнения жителей и властей регионов.

Теперь остались только четыре потенциальные заявки — Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция) и Милан совместно с Кортина-д’Ампеццо. Но и здесь не все так просто: шведы не хотят строить санно-бобслейную трассу, поэтому рассматривают вариант проведения части соревнований в Латвии, схожую позицию занимают турки, предлагая использовать сочинские объекты.

Печальный пример Турина

И этому находится простое объяснение — никто не хочет возводить дорогостоящие объекты, которые впоследствии не будут использоваться, как это произошло с рядом олимпийских трасс и стадионов.

Наглядный пример — Турин, который еще недавно был включен в совместную заявку Милана и Кортина-д’Ампеццо. Здесь с олимпийским наследием дела обстоят не лучшим образом. Да, принимавшая олимпийский хоккейный турнир «Пала Альпитур» используется и ныне, примером чему послужила решающая стадия чемпионата мира по волейболу, которая собирала на каждом матче по 14 тыс. зрителей. Активно используется и примыкающий к нему «Стадио Олимпико», который сейчас является домашней ареной футбольного клуба «Торино», а еще семь лет назад, до переезда на новую арену, — «Ювентуса».

Туринская арена "Пала Альпитур" во время чемпионата мира по волейболу | Источник: AP 2018

Однако есть объекты, на которые без слез, что называется, не взглянешь. Так, санно-бобслейная трасса после шести лет использования по причине дороговизны ее содержания была частично разобрана, и теперь маловероятно, что когда-нибудь будет собрана обратно. Не проводились в регионе после и крупные соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, биатлону.

Но еще более ужасающе выглядит Олимпийская деревня в Турине. Новый район, который 12 лет назад сиял новыми яркими зданиями, сегодня превратился в настоящее гетто.

«К сожалению, Олимпийская деревня непригодна для жизни, — рассказал местный житель по имени Марко. — Не знаю, что там сейчас происходит, но у меня впечатление, что там никто не живет».

Но Марко ошибается. Хоть объекты Игр нередко и оказываются заброшенными, яркий пример чему — спортивная инфраструктура 1984 года в Сараево, олимпийское наследие Турина своих обитателей все-таки нашло.

Олимпийская африканская деревня

По приблизительным данным, Олимпийская деревня сегодня служит домом для более чем тысячи мигрантов и беженцев, преимущественно из африканских стран. Изначально они селились туда в рамках специальной государственной программы, однако когда ее финансирование закончилось, люди остались предоставлены сами себе.

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Жить им больше негде, средств на новое жилье им практически не заработать, поскольку трудиться они вынуждены на малооплачиваемых, зачастую сезонных работах. Поэтому иной альтернативы, кроме как ютиться в уже заметно обшарпанных домах, которые, важно заметить, не отличались хорошим качеством постройки, у них нет.

«Честно сказать, даже не хочу знать, что там происходит», — сказала Валентина, еще одна жительница Турина.

Естественно, социальная обстановка в этом районе сейчас оставляет желать лучшего, поэтому городские власти ищут выход из сложившейся ситуации, однако и жители деревни не спешат покидать занятые дома, поскольку терять пусть даже такую, но все-таки крышу над головой им не хочется. Тем более что бомжующих людей в городе, к слову, и без этого немало.

На этом фоне довольно контрастно смотрелся этап Гран-при «Формулы-1» в Сочи, который традиционно проходит на автодроме в Олимпийском парке. «Королевские гонки» всегда сопровождают шик, блеск и красота, и российский этап исключением не является. При этом он пользуется большим интересом у поклонников этого вида спорта, которые, к слову, во время визита на юг страны используют построенную здесь к Играм инфраструктуру.

Меньше строить, больше экономить

И это именно то, что хочет видеть МОК, когда наделяет страну правом проведения Олимпийских игр. Но не всегда ему удается получить желаемые результаты.

Свежий пример — зимняя Олимпиада в Пхёнчхане, которая прошла в феврале этого года.

Южная Корея потратила $100 млн на строительство Олимпийского стадиона для того, чтобы после окончания Игр и Паралимпиады снести его. 40-тысячному городу просто не нужен объект, способный вместить почти всех жителей.

Содержать его не имеет смысла. По той же причине закрылась и горнолыжная трасса.

Каким будет будущее Олимпийских игр, сказать сложно. Не исключено, что в конечном итоге будет очерчен круг мест, способных принимать соревнования без огромных затрат. Париж и Лос-Анджелес — яркий тому пример, их МОК называет «рекордными по числу существующих и временных объектов». Так что есть все основания полагать, что рекорды по числу потраченных на Олимпиады денег уже побиты не будут.