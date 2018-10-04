Летнее наследие зимних Олимпиад. Где князь, а где грязь
Рекорды по числу потраченных на Олимпиады денег в будущем, скорее всего, побиты не будут.
Рекорды по числу потраченных на Олимпиады денег в будущем, скорее всего, побиты не будут.
Минувшие выходные со спортивной точки зрения оказались примечательны тем, что в столицах зимних Олимпиад прошли соревнования мирового значения по летним видам спорта: Сочи принял этап
Столь интересное совпадение заставило напомнить, насколько активно сейчас используется наследие последних зимних Олимпийских игр.
Международный олимпийский комитет (МОК) около пяти лет назад решил серьезно реформировать процесс выбора столиц проведения своего главного события. Были минимизированы расходы на заявочный процесс, ужесточились требования к существующей спортивной инфраструктуре, большое внимание уделяется привлечению частных инвестиций, определяющим теперь стало и мнение жителей городов, в которых планируется проводить соревнования. Все это действительно играет важную роль при определении страны, которая претендует на проведение Олимпиады.
Не случайно в последнее время все чаще приходится слышать о том, что та или иная страна отказалась от проведения Игр на основе референдума ее граждан. И если будущее летних Олимпиад уже расписано до 2028 года — сначала соревнования примет Париж, после —
От идеи провести зимние Игры 2026 года уже отказались швейцарский Сьон, австрийский Грац и японский Саппоро. В первых двух случаях — именно на основе мнения жителей и властей регионов.
Теперь остались только четыре потенциальные заявки — Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция) и Милан совместно с Кортина-д’Ампеццо. Но и здесь не все так просто: шведы не хотят строить
И этому находится простое объяснение — никто не хочет возводить дорогостоящие объекты, которые впоследствии не будут использоваться, как это произошло с рядом олимпийских трасс и стадионов.
Наглядный пример — Турин, который еще недавно был включен в совместную заявку Милана и Кортина-д’Ампеццо. Здесь с олимпийским наследием дела обстоят не лучшим образом. Да, принимавшая олимпийский хоккейный турнир «Пала Альпитур» используется и ныне, примером чему послужила решающая стадия чемпионата мира по волейболу, которая собирала на каждом матче по 14 тыс. зрителей. Активно используется и примыкающий к нему «Стадио Олимпико», который сейчас является домашней ареной футбольного клуба «Торино», а еще семь лет назад, до переезда на новую арену, — «Ювентуса».
Однако есть объекты, на которые без слез, что называется, не взглянешь. Так,
«К сожалению, Олимпийская деревня непригодна для жизни, — рассказал местный житель по имени Марко. — Не знаю, что там сейчас происходит, но у меня впечатление, что там никто не живет».
Но Марко ошибается. Хоть объекты Игр нередко и оказываются заброшенными, яркий пример чему — спортивная инфраструктура 1984 года в Сараево, олимпийское наследие Турина своих обитателей
По приблизительным данным, Олимпийская деревня сегодня служит домом для более чем тысячи мигрантов и беженцев, преимущественно из африканских стран. Изначально они селились туда в рамках специальной государственной программы, однако когда ее финансирование закончилось, люди остались предоставлены сами себе.
Жить им больше негде, средств на новое жилье им практически не заработать, поскольку трудиться они вынуждены на малооплачиваемых, зачастую сезонных работах. Поэтому иной альтернативы, кроме как ютиться в уже заметно обшарпанных домах, которые, важно заметить, не отличались хорошим качеством постройки, у них нет.
«Честно сказать, даже не хочу знать, что там происходит», — сказала Валентина, еще одна жительница Турина.
Естественно, социальная обстановка в этом районе сейчас оставляет желать лучшего, поэтому городские власти ищут выход из сложившейся ситуации, однако и жители деревни не спешат покидать занятые дома, поскольку терять пусть даже такую, но
На этом фоне довольно контрастно смотрелся этап
И это именно то, что хочет видеть МОК, когда наделяет страну правом проведения Олимпийских игр. Но не всегда ему удается получить желаемые результаты.
Свежий пример — зимняя Олимпиада в Пхёнчхане, которая прошла в феврале этого года.
Содержать его не имеет смысла. По той же причине закрылась и горнолыжная трасса.
Каким будет будущее Олимпийских игр, сказать сложно. Не исключено, что в конечном итоге будет очерчен круг мест, способных принимать соревнования без огромных затрат. Париж и
Артем Кузнецов.