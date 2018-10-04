Бах: Решение WADA о восстановлении РУСАДА было полностью демократичным

Источник: ИТАР-ТАСС

Решение о восстановлении РУСАДА в правах было принято на заседании исполкома WADA 20 сентября. При этом российская сторона обязана до конца года предоставить данные московской лаборатории, в ином случае РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия.

«Что касается решения WADA, то я не могу озвучивать позицию по этому вопросу, у меня есть лишь ощущение, что мяч теперь находится на стороне России, поскольку ей необходимо сохранить решение о снятии санкций. Решение WADA вполне понятное, теперь Россия должна на него отреагировать. Это решение было принято большинством голосов обеих заинтересованных сторон в WADA: спортивным сообществом и представителями государств. И оно было сделано на основании рекомендации независимого комитета по соответствию», — заявил Бах.

Также президент МОК прокомментировал заявления, звучавшие относительно решения исполкома WADA по восстановлению РУСАДА. «Это решение было поддержано демократически избранными представителями спортсменов (комиссией спортсменов МОК — прим. ТАСС). Да, раздаются различные мнения на этот счет, но это нормально в такой ситуации. Но мы должны уважать демократические основы и мнение спортсменов, которые были выбраны во время Олимпийских игр их же коллегами», — отметил Бах.

«При этом есть определенные неверные интерпретации этого решения. Мне запомнилось заявления Ричарда Паунда, который считает, что теперь российские спортсмены, которые были ранее дисквалифицированы, получат возможность соревноваться. Но это совершенно не имеет никакого отношения к этому вопросу, это вопрос тестирования. Теперь же надо дождаться, чтобы Россия ответила на условия, и этого же мнения придерживается наша комиссия спортсменов», — добавил глава МОК.