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10:40 (мск), источник: ТАСС

Россия полностью выплатила взносы в WADA за 2018 год

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия полностью выплатила взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2018 год. Как сообщает пресс-служба WADA, в бюджет организации от РФ поступило $881 332, в 2017 году взнос России в бюджет WADA составил $815 615.

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Источник: Reuters

Согласно финансовому отчету, из стран Европы только Россия, Великобритания, Германия, Италия и Франция должны выплачивать WADA самые большие ежегодные взносы.

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Все они до середины сентября уже погасили задолженности. Единственной европейской страной, на данный момент не заплатившей WADA ни цента, является Черногория, долг которой составляет $9 149.

Страны Африки, согласно отчету за 2018 год, являются самыми необязательными плательщиками. Из требуемых $80 257 представители Африки к середине сентября выплатили в бюджет WADA только $39 036.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2018 году внесли США ($2 327 455), Япония ($1 502 799) и Канада ($1 163 728). Япония и Канада уже выплатили свои части, американцам осталось доплатить около $3,5 тыс. Китай за 2018 год внес в организацию $372 335.

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