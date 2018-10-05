Россия полностью выплатила взносы в WADA за 2018 год

Источник: Reuters

Согласно финансовому отчету, из стран Европы только Россия, Великобритания, Германия, Италия и Франция должны выплачивать WADA самые большие ежегодные взносы.

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Все они до середины сентября уже погасили задолженности. Единственной европейской страной, на данный момент не заплатившей WADA ни цента, является Черногория, долг которой составляет $9 149.

Страны Африки, согласно отчету за 2018 год, являются самыми необязательными плательщиками. Из требуемых $80 257 представители Африки к середине сентября выплатили в бюджет WADA только $39 036.