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18:47 (мск), источник: Газета.Ру

В WADA заявили об обширной сети информаторов в России

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что WADA располагает широкой сетью информаторов в России, сообщает ТАСС.

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Источник: AFP 2018

«Степановы являются не единственными нашими российскими информаторами. С Юлией и Виталием я очень хорошо знаком. У нас в России не только эти два храбреца являются информаторами, их очень много», — сказал Юнгер.

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Юнгер в пятницу принял участие в форуме «Олимпизм в действии», который проходит в Аргентине. Среди прочих участников сессии, посвященной допингу, на мероприятии были два информатора из России — легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий.

Показания Степановых привели к тому, что РУСАДА в 2015 году было лишено соответствия международному кодексу. Организация была восстановлена в правах только в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет WADA более $800 тысяч за 2018 год.

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