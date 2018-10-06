Глава дисциплинарной комиссии МОК Освальд поддержал решение восстановить РУСАДА

20 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило в правах РУСАДА при условии, что российская сторона до конца года предоставит эксперту организации доступ к базе данных московской лаборатории (LIMS), которая содержит информацию о допинг-тестировании спортсменов с 2011 по 2015 год.

«Я поддерживаю это решение. У меня не было права голоса, но я присутствовал на заседании в качестве наблюдателя. Думаю, мы должны перевернуть страницу, учитывая, что основные требования восстановления были выполнены», — сказал Освальд, который является почетным президентом Международной федерации гребного спорта.

«В моей федерации гребного спорта мы совместно с российской федерацией разработали план тестирования спортсменов, что дает нам уверенность. Это новый подход, спортсмены заслужили право получить этот шанс», — добавил он.