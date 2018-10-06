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18:40 (мск), источник: ТАСС

Глава МПК заявил, что вопрос статуса ПКР может быть рассмотрен до конца января

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 октября. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Энтони Парсонс заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос восстановления прав Паралимпийского комитета России (ПКР) до конца января. Об этом он рассказал журналистам во время форума «Олимпизм в действии», который проходит в Буэнос-Айресе.

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Источник: AP 2018

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что являлось одним из критериев восстановления членства ПКР в международной федерации. На сегодняшний день ПКР обязан выплатить МПК €257,5 тыс., эти расходы организация понесла в связи с процессом восстановления российского паралимпийского движения.

«Следующее заседание исполкома пройдет в конце января, но мы не должны ждать. Многие решения мы принимали и по телеконференции. Так, к примеру, было перед Играми в Рио, когда после двух длительных телефонных переговоров было принято решение дисквалифицировать ПКР. Так что нам не обязательно ждать до конца января», — сказал Парсонс.

«Сейчас продолжается общение между Паралимпийским комитетом России и нашей командой в Бонне. Я настроен очень оптимистично. Предстоит сделать еще много бумажной работы, но у нас есть гарантии со стороны российской стороны, уже был достигнут определенный прогресс — было оплачено €6 тысяч. Мы продолжаем двигаться в верном направлении и придерживаемся озвученного стандарта, который предстоит оплатить», — добавил он.

Решение будет после рекомендации

Парсонс подчеркнул, что вскоре после оплаты российской стороной необходимой суммы, состоится заседание независимой комиссии по восстановлению ПКР, которая вынесет исполкому МПК рекомендацию по этому вопросу. При этом глава МПК не стал загадывать, что произойдет, если до 31 декабря Россия не предоставит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории эксперту WADA, что является условием восстановления РУСАДА.

«Мы не можем сейчас спекулировать на эту тему. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, что произойдет до 31 декабря, и уже после будем отталкиваться от того, что рекомендует независимая комиссия. Будем решать, соглашаться с ее рекомендацией или нет», — подчеркнул он.

«Временных рамок у нас нет, но процесс протекает достаточно быстро и когда оплата будет совершена, состоится заседание независимой комиссии, которая рассмотрит ситуацию и вынесет рекомендацию исполкому. Тогда мы и примем решение», — сказал он.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года, что не позволило российским паралимпийцам выступить на Играх в Рио-де-Жанейро. На зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане россияне выступали в нейтральном статусе.

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