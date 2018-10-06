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20:08 (мск), источник: ТАСС

Исинбаева: Международный олимпийский комитет доброжелательно относится к России

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на прошлые недопонимания в связи с допинговыми скандалами, доброжелательно относится к представителям России. Об этом ТАСС рассказала двукратная олимпийская чемпионка, член МОК Елена Исинбаева, которая приняла участие в форуме «Олимпизм в действии» в Буэнос-Айресе.

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Источник: РИА "Новости"

МОК в декабре прошлого года дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи, что не позволило спортсменам страны выступать под национальным флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане. Права ОКР были восстановлены в конце февраля, вскоре после окончания Игр в Южной Корее.

«Политика есть политика, спорт есть спорт, в какой-то точке все пересекается, но если откинуть все сложности, все равно сохраняется дружба, человеческий фактор. И в этом плане все замечательно, к нам хорошо относятся, все доброжелательные. Многие искренне надеются, что скоро все это разрешится, тем самым они поддерживают нас, доверяют нам с верой в будущее», — сказала Исинбаева.

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20 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что российская сторона до конца года предоставит эксперту организации доступ к базе данных московской лаборатории (LIMS), которая содержит информацию о допинг-тестировании спортсменов с 2011 по 2015 год. Решение вернуть РУСАДА соответствие международному кодексу поддержала комиссия спортсменов МОК.

«Это очень ощущается в комиссии спортсменов МОК, — ответила Исинбаева на вопрос об улучшении отношений между МОК и Россией. — Сегодня разговаривала со своей коллегой, мы обсуждали, чем руководствовалась комиссия, принимая решение поддержать восстановление РУСАДА. Смысл заключался в том, что все спортсмены, независимо от того, какую страну они представляют, имеют право на выступление на международных стартах. Не нужно отделять чистых спортсменов от нечистых на основе их принадлежности к той или иной стране, каждый заслуживает права быть выслушанным и выступать, если он не нарушает правила».

6 октября в Буэнос-Айресе будет дан старт юношеским Олимпийским играм, которые продлятся до 18 октября. В аргентинской столице за медали будут бороться 94 российских спортсмена.

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