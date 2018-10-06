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6 октября, источник: ТАСС

Поздняков: Российские спортсмены не будут проверяться на допинг чаще других на ЮОИ-2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены не будут чаще представителей других стран проверяться на допинг на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

Церемония открытия Игр в столице Аргентины пройдет 6 октября, соревнования продлятся до 18 октября.

«Я не ожидаю, что к нам будет повышенное внимание, — сказал Поздняков. — Думаю, что оно будет на том же уровне, что и к остальным спортсменам остальных команд. Объясню почему, ОКР восстановлен в правах и теперь у нас такой же статус, как и у других национальных олимпийских комитетов, соответственно, и представители нашей команды находятся в равных с остальными условиях».

«Кроме того, юношеские соревнования не находятся под столь большим давлением со стороны международных тестирующих организаций, что логично в силу возраста. Но мы готовы к любому развитию событий, мы в своих спортсменах уверены».

Российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под олимпийским флагом, перед стартом соревнований и во время них проверялись на допинг значительно чаще спортсменов других стран.

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