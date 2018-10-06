Поздняков: Российские спортсмены не будут проверяться на допинг чаще других на ЮОИ-2018

Церемония открытия Игр в столице Аргентины пройдет 6 октября, соревнования продлятся до 18 октября.
«Я не ожидаю, что к нам будет повышенное внимание, — сказал Поздняков. — Думаю, что оно будет на том же уровне, что и к остальным спортсменам остальных команд. Объясню почему, ОКР восстановлен в правах и теперь у нас такой же статус, как и у других национальных олимпийских комитетов, соответственно, и представители нашей команды находятся в равных с остальными условиях».
«Кроме того, юношеские соревнования не находятся под столь большим давлением со стороны международных тестирующих организаций, что логично в силу возраста. Но мы готовы к любому развитию событий, мы в своих спортсменах уверены».
Российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под олимпийским флагом, перед стартом соревнований и во время них проверялись на допинг значительно чаще спортсменов других стран.