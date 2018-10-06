Поздняков: Российские спортсмены не будут проверяться на допинг чаще других на ЮОИ-2018

«Я не ожидаю, что к нам будет повышенное внимание, — сказал Поздняков. — Думаю, что оно будет на том же уровне, что и к остальным спортсменам остальных команд. Объясню почему, ОКР восстановлен в правах и теперь у нас такой же статус, как и у других национальных олимпийских комитетов, соответственно, и представители нашей команды находятся в равных с остальными условиях».