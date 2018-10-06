Российские спортсмены прошли антидопинговое обучение перед выступлением на ЮОИ

Источник: РИА "Новости"

Церемония открытия Игр в столице Аргентины пройдет 6 октября, соревнования продлятся до 18 октября.

«Ребята здесь очень опытные, 1 июня они участвовали в форуме юных олимпийцев, который проходил в Москве. Форум нес задачу объяснить, что такое допинг-контроль, как осуществляется процедура, что офицеры допинг-контроля — это не враги, а такие же люди, которые выполняют миссию борьбы за чистый спорт», — сказал Поздняков.

«И перед отъездом, за день до вылета из Шереметьево, РУСАДА провело при нашей поддержке большой семинар, который повторил материал, который им был дан в июне», — добавил он.

Глава ОКР подчеркнул, что никаких дополнительных проверок на допинг российских участников ЮОИ организация перед стартом соревнований не проводила: «Категорически против этого, никаких преднамеренных проверок мы не приветствуем, это наша четка позиция, — сказал Поздняков. — У нас есть восстановленное в правах антидопинговое агентство, есть международные партнеры, которые имеют свой пул тестирования, мы в это не вмешиваемся. Наша главная задача — проводить как можно больше образовательных мероприятий. Наша задача сделать из этого поколения образец».