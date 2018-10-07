Владимир Путин напутствовал юных российских олимпийцев

Источник: РИА "Новости"

Дорогие друзья!

Юношеские Олимпийские игры по праву считаются большим масштабным международным событием, объединяющим одаренных ребят со всех континентов. И потому участие в этих престижных соревнованиях — особая честь и высокая ответственность.

Упорный труд и волевой характер помогли вам добиться впечатляющих результатов и войти в состав сборной России. Искренне поздравляю вашу дружную спортивную команду, представляющую практически все виды спорта, с заслуженной путевкой на Игры.

Подчеркну, что воспитание молодого поколения в духе традиций олимпизма, приобщение его к ценностям физической культуры и здорового образа жизни является одним из приоритетных направлений государственной политики России.

Медали и призовые места на крупных состязаниях и турнирах мирового уровня убедительно свидетельствуют о том, что у нас много молодых талантливых спортсменов, которые успешно выдерживают сильнейшую конкуренцию, становятся лидерами в самых разных дисциплинах. И, конечно, важно, что большинство участников юношеских игр продолжают свой путь в спорте высших достижений.