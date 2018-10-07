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01:45 (мск), источник: TeamRussia.pro

Владимир Путин напутствовал юных российских олимпийцев

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание российским спортсменам — участникам III летних юношеских Олимпийских игр. Во время встречи с ними Президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова текст послания зачитал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

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Источник: РИА "Новости"

Дорогие друзья!

Юношеские Олимпийские игры по праву считаются большим масштабным международным событием, объединяющим одаренных ребят со всех континентов. И потому участие в этих престижных соревнованиях — особая честь и высокая ответственность.

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Упорный труд и волевой характер помогли вам добиться впечатляющих результатов и войти в состав сборной России. Искренне поздравляю вашу дружную спортивную команду, представляющую практически все виды спорта, с заслуженной путевкой на Игры.

Подчеркну, что воспитание молодого поколения в духе традиций олимпизма, приобщение его к ценностям физической культуры и здорового образа жизни является одним из приоритетных направлений государственной политики России.

Медали и призовые места на крупных состязаниях и турнирах мирового уровня убедительно свидетельствуют о том, что у нас много молодых талантливых спортсменов, которые успешно выдерживают сильнейшую конкуренцию, становятся лидерами в самых разных дисциплинах. И, конечно, важно, что большинство участников юношеских игр продолжают свой путь в спорте высших достижений.

Уверен, что в Буэнос-Айресе вы выступите достойно, продемонстрируете бойцовский характер и победный настрой, своими достижениями впишите еще одну яркую страницу в историю молодежного спорта. От души желаю вам удачи.
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