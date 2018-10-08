«Это юное поколение должно стать образцом неприятия допинга»

Источник: Спорт-Экспресс

Вчера уже состоялись соревнования по разным видам спорта, первое золото России одновременно принесли Григорий Шамаков (стрельба из пневматической винтовки), Варвара Овчинникова и Илья Бескровный (BMX). А в субботу днем встречу с нашей олимпийской командой провели президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, который зачитал приветствие спортсменам от Президента России Владимира Путина.

Дмитрий Симонов

из Буэнос-Айреса

Церемонии открытия и закрытия Олимпиад принято проводить на стадионах, но в Аргентине пошли своим путем. Шоу организовали под открытым небом, на проспекте 9 июля — самой широкой улице в мире (110 метров; чтобы перейти ее всю, требуется пара минут). Главным героем церемонии стал обелиск — El Obelisco, построенный в 1936 году в честь 400-летия города. На самой его вершине артист играл на музыкальном инструменте типа гармошки, по обелиску плавали каноэ, бегали люди, ездили велосипеды, а у его подножия красиво танцевали танго. Отсутствовал и традиционный парад — шествовали только знаменосцы.

Флаг сборной России ожидаемо нес пловец Климент Колесников — главная звезда ЮОИ-2018, в свои 18 лет — трехкратный чемпион Европы, рекордсмен мира и человек, который, хочется верить, порвет всех на взрослой Олимпиаде в Токио в 2020 году. Ну, а пока в Буэнос-Айресе он может рассчитывать на завоевание вплоть до 6 золотых медалей — в трех индивидуальных заплывах и трех эстафетах. Первый шанс встать на верхнюю ступень пьедестала представится ему уже в первый день соревнований. Правда, в момент заплыва в Москве уже будет глубокая ночь (разница с Буэнос-Айресом — минус шесть часов), так что результат Колесникова и его эстафетной команды наши читатели узнают на сайте «СЭ» и в следующем номере газете.

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Колесникову выдали российский флаг за несколько часов до церемонии — на неформальной встрече российской дипмиссии и руководства ОКР с олимпийской командой. Стоит отметить, что с первого же дня, то есть с момента чартерного вылета из Москвы 1 октября, юноши и девушки ощущают заботу и профессиональное отношение со стороны олимпийского комитета и его партнеров, которые помогли организовать атлетам комфортное пребывание на ЮОИ-2018 (это генеральный спонсор — глобальная энергетическая компания «Газпром», генеральные партнеры — авиакомпания «Аэрофлот» и официальный экипировщик ZASPORT, партнер ОКР — горно-металлургическая компания «Норникель»).

Мероприятие прошло на площади в буферной зоне Олимпийской деревни и завершилось фотосессией. А первым слово взял чрезвычайный полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Сначала он зачитал приветствие Президента РФ. Владимир Путин не остался в стороне от юношеских Игр и отметил в своем послании, что по выступлению и поведению ребят будут судить и обо всей России. Феоктистов же рассказал об отношениях России и Аргентины, нашего «стратегического партнера по всем направлениям»: свыше 300 000 человек составляет российская диаспора в этой стране, а летом более 36 000 болельщиков посетили ЧМ-2018, и если Месси и Ко не принесли фанатам радости, то гостеприимство России аргентинцев поразило. Еще один интересный факт от господина посла — оказывается, некоторое время назад здесь состоялся чемпионат мира по танго, и его победителем на родине этого танца сенсационно стали россияне. «Им устроили овацию! Точно так же будут относиться и к вам, никто не засудит, так что все в ваших руках!» — сказал Феоктистов.

— Вы уже совершили подвиг, попав в олимпийскую команду России, — отметил, в свою очередь, член МОК Шамиль Тарпищев. — За вами прекрасное будущее, вложенный вами труд должен сработать, и теперь надо просто получать удовольствие от выступления. А мы будем рядом, в добрый путь!

Напутственные слова также произнесли президент ОКР Станислав Поздняков и Анастасия Задорина, основатель и главный дизайнер компании ZASPORT. Форму нашей олимпийской сборной отмечали многие посетители церемонии открытия, называя нашу делегацию самой стильной. Не удержался от комплиментов в адрес формы и посол Дмитрий Феоктистов. И даже завершая свою речь, он, сам того не заметив, произнес: «Мы — за спорт!».

«Восприятие российских спортсменов в мире изменилось к лучшему»

После мероприятия на вопросы корреспондента «СЭ» и других журналистов ответил глава ОКР.

— Рад, что нам удалось собраться всем вместе — атлетам, тренерам, руководителям российского спорта, — сказал Станислав Поздняков. — Не было никакой накачки: главное для ребят — почувствовать дух соперничества, познакомиться со страной. При этом уверен — развитие юношеского спорта в стране позволяет рассчитывать на успехи. В команде собраны спортсмены довольно высокого уровня. Некоторые из них, например, Колесников, уже неплохо себя проявили на взрослых стартах. Считаю, место на подиуме по итогам общекомандного зачета наша олимпийская команда должна непременно занять.

Что касается самих Игр, то традиция продолжается: первые две юношеские Олимпиады продемонстрировали свою состоятельность и важность с точки зрения развития идей олимпизма. В этом году ожидается рекордное количество участников и высокий для такого уровня зрительский интерес. И не только спортивная составляющая является основной. Еще важнее — самореализация, знакомство с новыми людьми и страной. Участников ждет большая культурная и просветительская программа, так что ЮОИ — не только мультиспортивное, но и мультикультурное мероприятие. Это важный этап в жизни юношеской олимпийской команды, так и для ОКР.

— Учитывая наши допинговые проблемы и их последствия в недавнем прошлом, есть ли уверенность, что все атлеты, прилетевшие в Аргентину, действительно «чисты»? Проводились ли дополнительные проверки?

— Ни в коем случае. Наша четкая позиция и видение политики открытости и прозрачности — мы категорически против каких-то дополнительных анализов или проверок. РУСАДА восстановлено в правах, плюс есть международные партнеры, которые проводят тестирования в рамках своих программ. Мы же в это не вмешиваемся, потому что считаем своей главной задачей другое — проведение как можно большего количества образовательных мероприятий, которые являются превентивной мерой против принятия запрещенных препаратов. Эта работа продолжится. Стоимость превентивных мер, на мой взгляд, гораздо ниже, чем если мы начнем наказывать спортсменов в материальном и репутационном плане.

Нынешнее юное поколение спортсменов должно стать образцом неприятия допинга. Кстати, 1 июня ребята участвовали в форуме юных олимпийцев в Москве. Им объяснили, что такое допинг-контроль, как осуществляется процедура и что офицеры допинг-контроля — не враги. Это такие же люди, которые выполняют такую же миссию — борются за чистый спорт. Не надо воспринимать их враждебно. А буквально за день до вылета из аэропорта Шереметьево РУСАДА при поддержке ОКР провело семинар на ту же тему. Такая работа должна приносить плоды.

— Насколько жестким будет допинг-контроль на Играх? К России на больших Олимпиадах всегда особое отношение, у наших атлетов берут больше проб, чем у спортсменов из других стран.

— Не ожидаю повышенного внимания. Надеюсь, оно будет таким же, как к остальным командам. Во-первых, ОКР восстановлен в правах и находится в равных условиях со всеми НОК. Во-вторых, юношеские соревнования все же в меньшей степени находятся под давлением антидопинговых служб в силу возраста участников.

— На Играх в Рио и Пхенчхане случались провокации со стороны атлетов и тренеров из не самых дружественных России стран. Здесь такого не будет?

— За последние дни я провел здесь более десяти официальных и столько же неофициальных встреч с партнерами из разных НОК, включая те, что традиционно являются нашими оппонентами. По моим ощущениям, восприятие российских спортсменов после восстановления прав ОКР изменилось в лучшую сторону. Да и провокаций на детско-юношеском уровне не жду. Юноши менее вовлечены в политические игры, чем взрослые люди.

— В Буэнос-Айресе представлено много новых, порой неожиданных видов спорта. Каковы их дальнейшие перспективы?

— Я сторонник подхода: лучше попробовать, чем разочароваться, вообще не попробовав. Я за то, чтобы посмотреть, а уже потом вместе с вами дадим оценку. Очевидно, что некоторые виды не смогут быстро влиться в олимпийскую программу, тогда как у других уже есть неплохие олимпийские перспективы.

— В странах Латинской Америки распространен криминал, в чем все убедились два года назад в Рио. Команде объяснили, как себя вести, чтобы избежать проблем?

— Действительно, в Бразилии мы получили серьезный опыт и применили его для организации нашего пребывания здесь. По понятным причинам я не могу раскрыть вам все детали, но работа проведена серьезная.

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В преддверии и в первые дни ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе проходит еще ряд важных мероприятий олимпийского движения — сначала форум «Олимпизм в действии», затем 125-я сессия МОК.