Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день юношеских Олимпийских игр-2018

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Первое золото команде принес в стрельбе из пневматической винтовки Григорий Шамаков.

Вторую победу сборной в воскресенье принесли Варвара Овчинникова и Илья Бескровный в микст-соревнованиях по ВМХ-рейсу. Третье золото сборной России на счету пловцов в смешанной кролевой эстафете 4 по 100 метров. В финале ее проплыли Климент Колесников, Андрей Минаков, Полина Егорова, Елизавета Клеванович.

Завершился первый день соревнований для российской команды двумя победами россиян в тхэквондо — золото в активе Дмитрия Шишко (до 48 килограммов) и Полины Щербаковой (до 44 килограммов). В дзюдо серебро завоевал Абрек Нагучев (до 66 килограммов).

В баскетболе 3×3 в рамках группового этапа в квартете С россияне выиграли у сборной США (18:16), во второй встрече дня — проиграли команде Аргентины (14:21). В первом матче на юношеских Играх победили россияне и в пляжном волейболе: Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов одержали победу над соперниками из Польши — 2:0. В футзале мужская команда сборной России победила соперников из Коста-Рики со счетом 6:1.