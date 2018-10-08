Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день юношеских Олимпийских игр-2018

Первое золото команде принес в стрельбе из пневматической винтовки Григорий Шамаков.
Вторую победу сборной в воскресенье принесли Варвара Овчинникова и Илья Бескровный в
Завершился первый день соревнований для российской команды двумя победами россиян в тхэквондо — золото в активе Дмитрия Шишко (до 48 килограммов) и Полины Щербаковой (до 44 килограммов). В дзюдо серебро завоевал Абрек Нагучев (до 66 килограммов).
В баскетболе 3×3 в рамках группового этапа в квартете С россияне выиграли у сборной США (18:16), во второй встрече дня — проиграли команде Аргентины (14:21). В первом матче на юношеских Играх победили россияне и в пляжном волейболе: Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов одержали победу над соперниками из Польши — 2:0. В футзале мужская команда сборной России победила соперников из
Благодаря этому результату сборная России лидирует в общем зачете турнира.