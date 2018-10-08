Бах: Индонезия письменно уведомила МОК о желании провести Олимпиаду 2032 года

Индонезия в этом году стала местом проведения Азиатских игр.

«Что касается Олимпиады 2032 года, то мы видим заинтересованность со стороны большого числа стран, желающих принять эти Игры. А от Индонезия мы даже получили письма с предложением стать кандидатом. Одно пришло из правительства страны, другое — от национального олимпийского комитета», — сказал Бах.

Намерение стран подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года было озвучено после прошедшего в сентябре в Пхеньяне межкорейского саммита с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ранее Бах заявил, что МОК приветствует такое желание двух стран.