Прибыль оргкомитета Олимпиады в Пхёнчхане составила $55 млн

Выступая с отчетом перед членами МОК, Ли Хи Бом отметил, что Игры запомнятся своим экономическим наследием. «Мы достигли отметки в 120 процентов от изначальной цели по общему числу поступлений от спонсоров и доноров, — сказал он. — В общей сложности мы получили $1 миллиард. Прибыль составила $55 миллионов».