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21:34 (мск), источник: ТАСС

Прибыль оргкомитета Олимпиады в Пхёнчхане составила $55 млн

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 октября. /ТАСС/. Прибыль оргкомитета зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане благодаря проведению соревнований составила $55 млн. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава оргкомитета «Пхёнчхан-2018» Ли Хи Бом.

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Источник: Reuters

Пхёнчхан принимал Олимпийские игры в феврале этого года.

Выступая с отчетом перед членами МОК, Ли Хи Бом отметил, что Игры запомнятся своим экономическим наследием. «Мы достигли отметки в 120 процентов от изначальной цели по общему числу поступлений от спонсоров и доноров, — сказал он. — В общей сложности мы получили $1 миллиард. Прибыль составила $55 миллионов».

Глава МОК Томас Бах отметил, что полагающаяся организации часть прибыли будет направлена на развитие спорта в Южной Корее.

Ли Хи Бом также отметил, что 84% южнокорейцев считают прошедшие Игры успешными.

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