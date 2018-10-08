Прибыль оргкомитета Олимпиады в Пхёнчхане составила $55 млн

Пхёнчхан принимал Олимпийские игры в феврале этого года.
Выступая с отчетом перед членами МОК, Ли Хи Бом отметил, что Игры запомнятся своим экономическим наследием. «Мы достигли отметки в 120 процентов от изначальной цели по общему числу поступлений от спонсоров и доноров, — сказал он. — В общей сложности мы получили $1 миллиард. Прибыль составила $55 миллионов».
Глава МОК Томас Бах отметил, что полагающаяся организации часть прибыли будет направлена на развитие спорта в Южной Корее.
Ли Хи Бом также отметил, что 84% южнокорейцев считают прошедшие Игры успешными.