Возвращение РУСАДА статуса соответствия не повлияет на размер ежегодного взноса РФ в WADA

Согласно отчету WADA за 2018 год, Россия к 14 сентября выполнила перед этой организацией все финансовые обязательства. В бюджет организации от РФ поступило $881 332. 20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства большинством голосов принял решение вернуть РУСАДА статус соответствия.

«Размер взноса и наличие у РУСАДА статуса соответствия никак между собой не связаны, — заметил Хрычиков. — Сумма рассчитывается Советом Европы по формуле, которая похожа на систему расчетов ежегодных взносов в бюджет Совета Европы. В 2018 году должно было быть повышение всего бюджета WADA на 8%, такое же повышение будет в 2019 году. Соответственно, и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально».