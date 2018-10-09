Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
11:20 (мск), источник: ТАСС

Возвращение РУСАДА статуса соответствия не повлияет на размер ежегодного взноса РФ в WADA

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Возвращение Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) никак не влияет на размер ежегодного взноса, который Россия обязана платить WADA. Как сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков, в 2019 году взнос России в WADA должен составить чуть более $952 тыс.

Наверх

Согласно отчету WADA за 2018 год, Россия к 14 сентября выполнила перед этой организацией все финансовые обязательства. В бюджет организации от РФ поступило $881 332. 20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства большинством голосов принял решение вернуть РУСАДА статус соответствия.

«Размер взноса и наличие у РУСАДА статуса соответствия никак между собой не связаны, — заметил Хрычиков. — Сумма рассчитывается Советом Европы по формуле, которая похожа на систему расчетов ежегодных взносов в бюджет Совета Европы. В 2018 году должно было быть повышение всего бюджета WADA на 8%, такое же повышение будет в 2019 году. Соответственно, и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально».

В 2017 году Россия заплатила WADA $815 615.

 Хабиб победил, но это пиррова победа
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала
Шампанское и драка с Паком. Все грехи Кокорина и Мамаева
Кто на самом деле виноват в страшной травме форварда «Трактора»
Безумная встреча Хабиба в Дагестане. Фаны прорывались к чемпиону
Бывший диктор «Спартака»: Меня отстранили не по-мужски
ESPN: Макгрегор может быть наказан за инцидент после боя
Вы не узнаете «Арсенал». Эмери изменил все
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь