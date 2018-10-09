Возвращение РУСАДА статуса соответствия не повлияет на размер ежегодного взноса РФ в WADA
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Возвращение Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) никак не влияет на размер ежегодного взноса, который Россия обязана платить WADA. Как сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков, в 2019 году взнос России в WADA должен составить чуть более $952 тыс.