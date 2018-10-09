Зеппельт поработал на Россию. Допинг-пробы в Пхенчхане могли подменить
Обличитель российского спорта рассказал о нарушениях на Играх-2018.
Обличитель российского спорта рассказал о нарушениях на Играх-2018.
Открытые холодильники с хранящимися внутри контейнерами с
Телеканал ARD, который выпустил уже множество фильмов о допинге, и в каждом упоминал про Россию, на сей раз выбрал другую мишень. В новом материале, одним из авторов которого стал Хайо Зеппельт, показано, как легко в Пхенчхане было попасть в кабинет
Информатор ARD остался в кабинете один и на смартфон снял открытый холодильник с
Журналисты задают логичный вопрос — можно ли доверять той системе
В фильме делается вывод: никаких проблем в том, чтобы манипулировать, уничтожать или украсть образцы проб или документы, и эта ситуация видится правилом, а не исключением.
Назван также и главный виновник того, что это стало возможным — президент МОК Томас Бах. Ведь именно он после скандала с подменой
— Команда наблюдателей отметила открытость и готовность к сотрудничеству со стороны всех заинтересованных сторон, включая МОК и Оргкомитет Игр. Несмотря на ряд проблем, которые отмечены в отчете, наблюдатели в целом удовлетворены комплексными антидопинговыми мероприятиями, организованными во время Олимпиады, — отметил руководитель команды наблюдателей Бен Макдевитт.
Но ARD приводит мнение юриста Михаэля Лехнера, который специализируется на спортивном праве.
— Ничего не стоит получить оправдательный вердикт по всем положительным случаям на Играх-2018. Ведь лаборатория не функционировала должным образом, а минимальные стандарты, установленные ВАДА, не соблюдались. Любой образец, хранившийся в лаборатории, в данном случае бесполезен, — убежден Лехнер.
Из четырех положительных проб в Пхенчхане две — российские. В пробе керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний, спортсмен вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой был лишен бронзовой награды в
Этот же высший орган разрешения спортивных споров разбирает и дело бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой на Играх был обнаружен триметазидин. Накануне CAS снял с нее временное отстранение, наложенное Международной федерацией бобслея и скелетона, но расследование продолжается.
— Крушельницкий мог быть жертвой такой недобросовестной работы сотрудников
Интересно, используют ли юристы, защищающие интересные Крушельницкого и Сергеевой, материалы ARD? Для этого, конечно, нужно договориться с телеканалом и доказать аутентичность того, что видеозаписи сделаны именно в комнатах
В любом случае, информация немецкого телеканала заслуживает полноценного расследования. Ведь три года назад фильм ARD с супругами Степановыми в главных ролях и скрытой камерой стал причиной для расследования и введения санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики.