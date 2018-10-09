Зеппельт поработал на Россию. Допинг-пробы в Пхенчхане могли подменить

Источник: Спорт-Экспресс

Открытые холодильники с хранящимися внутри контейнерами с допинг-пробами, разбросанные материалы по допинг-тестам, свободный вход в комнаты, где работают сотрудники антидопиновых служб. Возможность делать с пробами, что угодно и даже без дырок в стенах. Это про Олимпиаду в Пхенчхане.

Эти двери открыты

Телеканал ARD, который выпустил уже множество фильмов о допинге, и в каждом упоминал про Россию, на сей раз выбрал другую мишень. В новом материале, одним из авторов которого стал Хайо Зеппельт, показано, как легко в Пхенчхане было попасть в кабинет допинг-контроля и получить доступ к любым материалам.

Информатор ARD остался в кабинете один и на смартфон снял открытый холодильник с допинг-пробами, конфиденциальные документы, стоящие в беспорядке пробирки. В закадровом тексте говорится, что в распоряжении телеканала несколько таких видеозаписей.

Журналисты задают логичный вопрос — можно ли доверять той системе допинг-контроля, которая была таким безалаберным образом организована в Пхенчхане. Ведь это возможность не просто попасть в помещение, доступ к которому должен быть лишь у нескольких человек, но и совершить любые действия с пробами, включая подмену контейнеров, либо порчу образцов.

В фильме делается вывод: никаких проблем в том, чтобы манипулировать, уничтожать или украсть образцы проб или документы, и эта ситуация видится правилом, а не исключением.

Назван также и главный виновник того, что это стало возможным — президент МОК Томас Бах. Ведь именно он после скандала с подменой допинг-проб в Сочи и вообще допингом в России обещал, что подобного никогда не повторится, а Игры в Пхенчхане станут символом позитивных перемен в борьбе с допингом.

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Наблюдатели довольны

Допинг-контроль на Олимпиадах — прерогатива МОК. ВАДА отправляло в Пхенчхан группу независимых наблюдателей, которая оценивала все аспекты того, как осуществляется допинг-контроль. Результат работы этой группы вылился в доклад на полсотни страниц. В этом докладе, в частности, упоминаются вопросы доступа в закрытые комнаты допинг-контроля и незаблокированные холодильники с образцами проб. В отличие от журналистов ARD наблюдатели считают это исключением из правил.

— Команда наблюдателей отметила открытость и готовность к сотрудничеству со стороны всех заинтересованных сторон, включая МОК и Оргкомитет Игр. Несмотря на ряд проблем, которые отмечены в отчете, наблюдатели в целом удовлетворены комплексными антидопинговыми мероприятиями, организованными во время Олимпиады, — отметил руководитель команды наблюдателей Бен Макдевитт.

Но ARD приводит мнение юриста Михаэля Лехнера, который специализируется на спортивном праве.

— Ничего не стоит получить оправдательный вердикт по всем положительным случаям на Играх-2018. Ведь лаборатория не функционировала должным образом, а минимальные стандарты, установленные ВАДА, не соблюдались. Любой образец, хранившийся в лаборатории, в данном случае бесполезен, — убежден Лехнер.

Как быть с Крушельницким и Сергеевой?

Из четырех положительных проб в Пхенчхане две — российские. В пробе керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний, спортсмен вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой был лишен бронзовой награды в дабл-миксте, а его дело сейчас разбирает Спортивный арбитражный суд.

Этот же высший орган разрешения спортивных споров разбирает и дело бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой на Играх был обнаружен триметазидин. Накануне CAS снял с нее временное отстранение, наложенное Международной федерацией бобслея и скелетона, но расследование продолжается.

— Крушельницкий мог быть жертвой такой недобросовестной работы сотрудников допинг-контроля во время Игр, которые позволяли посторонним людям оставаться в кабинете с пробирками. Выходит, что оргкомитет Игр в Пхенчхане не предоставлял должной охраны своей лаборатории. В период проведения состязаний совершенно реальной становится диверсия с подбросом ему запрещенных препаратов. С учетом данных немецкого телеканала это, получается, могло быть с легкостью сделано в лаборатории, — заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Интересно, используют ли юристы, защищающие интересные Крушельницкого и Сергеевой, материалы ARD? Для этого, конечно, нужно договориться с телеканалом и доказать аутентичность того, что видеозаписи сделаны именно в комнатах допинг-контроля в Пхенчхане.